유성동·이남호·황호진 “천호성 출마는 전북교육에 대한 모독”

전북교육 도덕성 회복 위한 공동회견 열고 ‘상습 표절’ 천 교수 사퇴 촉구

유성동·이남호·황호진 전북교육감 출마예정자는 27일 전북교육청 브리핑룸에서 ‘전북교육 도덕성 회복을 위한 공동회견’을 열고 “상습 표절로 학문의 신뢰를 훼손하고, 공적 책임을 저버린 사람이 교육의 최고 책임자가 되겠다는 것은 전북교육에 대한 모독”이라고 주장했다.

천호성 전주교대 교수의 상습표절 논란의 파편이 전북민주진보 진영에 튀고 있다. 전북교육개혁위원회가 추진한 전북민주진보교육감 후보 공모에 천호성 교수가 참여했지만 별다른 입장을 내놓지 않고 있는데 따른 것이다.

전북민주진보교육감 후보 공모에 참여한 노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표는 앞서 다른 후보들의 공동회견을 제안받았지만 이를 거부한 것으로 알려졌다.

유성동·이남호·황호진은 “그동안 천 교수는 ‘민주진보 단일후보’라는 상징을 방패로 삼아 도덕적 검증을 피해 왔다”며 “그러나 논란이 커지자 천 교수는 ‘민주진보에 생각이 많지 않다’며 스스로 그 정체성마저 부정하고 있다”고 비판했다.

이어 “필요할 때는 ‘진보’를 앞세우고 불리해지면 ‘탈정치’로 물러서는 이러한 태도는 민주진보 가치를 신뢰해 온 우리 교육감 출마 예정자는 물론 도민들에 대한 명백한 기만”이라고 강조했다.

유성동 출마예정자는 “표절은 민주도 아니고, 진보도 아니다. 상습표절 논란 당사자가 강조한 공화시민의 모습도 아니다”면서 “전북교육개혁위가 검증과 경선의 절차를 거쳐 최종 후보를 선발한다 하는데 어떤 검증이 이뤄질지 궁금하고, 칼럼 표절이 검증 항목에 들어가는지도 궁금하다. 도민뿐 아니라 전 국민이 그 과정과 결과를 주목하고 있다”고 했다.

이남호 출마예정자는 “호칭면에서 자신들만 민주진보 진영이다, 이렇게 얘기할 수 없는 것이고 또 거기에 참여한 후보 구성 자체도 (민주진보) 그것을 다 담아내고 있다고 평가하기에는 부족한 점이 많다”며 “전북개혁위도 입장 표명없이 예정대로 절차를 진행하는 것에 대한 고민과 우려가 심각하다”고 했다.

황호진 출마예정자는 “(전북교육개혁위 소속) 시민사회단체의 생명은 도덕성에 있고, 이제 검증 절차가 진행이 될 텐데 (표절 등) 중대한 도덕적 문제를 검증 과정에서 덮고 단일화 후보로 확정 지었다고 하는 순간 상당한 도덕성 및 신뢰의 추락으로 연결되지 않을까 하는 생각이 든다”고 했다.

이어 “특정 단체 쪽에 가까운 분들이 민주, 진보 이런 표현을 쓰는데 나머지(후보자들은)는 민주도 아니고 진보도 아닌 것이냐는 진영이 작동을 하게 된다”며 “그건 일종의 선거 전략일 뿐으로, (민주진보) 그런 호칭 자체에 심각한 문제를 제기 할 필요가 있다”고 덧붙였다.

대통령 단어를 이용한 여론조사 직함이 도민들의 판단을 흐리게 할 수 있다는 비판도 나왔다.

이남호 출마예정자는 “저는 기본적으로 자기 부정이라 생각하는데, (천 교수는) 입만 열면 현장 전문가라고 주장하시면서 막상 (여론조사) 대표직함을 쓸 때는 현장과는 동떨어지고 교육과는 거리가 있는 그런 직함을 쓰고 있다”며 “여론조사에서 도민들의 눈을 속이고 귀를 속이고 하는 그 직함의 회의는 과연 1년에 몇 번 했을까 하는 의문이 있다”고 했다.

