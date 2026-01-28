익산경찰서 평화지구대, 전북청 베스트 순찰팀 선정

각종 사건·사고 효과적 대응 및 지역주민 안전 확보 기여 호평

익산경찰서 평화지구대 순찰5팀./사진 제공=익산경찰서

익산경찰서(서장 정창훈) 평화지구대 순찰5팀이 전북경찰청 주관 2025년 4분기 베스트 오브 베스트 순찰팀으로 선정됐다.

평화지구대는 그동안 지역사회 치안 유지와 범죄예방 활동에 적극적으로 임해 왔다.

특히 지난해 말 피싱범죄 예방을 위해 자체 홍보물을 제작해 배부하고 자살 우려 대상자를 40여 개 모텔을 수색해 구조하는 등 각종 사건·사고에 효과적으로 대응하고 지역주민 안전 확보에 기여한 점을 높이 평가받았다.

전북청 관계자는 “베스트 순찰팀 선정은 단순 지표 실적 외에도 현장에서 묵묵히 예방활동을 추진해 온 경찰관들의 헌신과 주민 체감치안 향상 기여 등을 종합적으로 평가해 이뤄진 것”이라고 전했다.

정창훈 서장은 “직원 모두가 힘을 합쳐 이룬 결과에 감사하다”면서 “앞으로도 익산경찰은 주민들의 안전하고 평온한 일상을 지킬 수 있도록 치안 활동에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

