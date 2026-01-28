실크로드 재담가 나스레진이 온다…김현조 번역집 ‘나스레진 일화집'

나스레진 해학 담은 ‘요절복통 중앙아시아 현자 나스레진 일화집’ 출간 우즈베키스탄 15년 거주한 김현조 시인 경험 살려 한국 정서로 의역

중앙아시아와 실크로드 문명권에서 800년 넘게 사랑받아온 나스레진의 이야기를 담은 <요절복통 중앙아시아 현자 나스레진 일화집>(인간과문학사)이 출간됐다.

김현조 시인이 우리말의 맛을 살려 번역한 이 책은 13세기경 튀르키예와 중앙아시아 지역에서 활동했던 전설적인 재담가 나스레진(Nasreddin)을 주인공으로 한다.

당나귀를 거꾸로 타고 다니는 기행으로 유명한 그는 겉보기에는 어수룩해 보이지만 번뜩이는 기지와 재치로 권위주의를 비꼬고, 삶의 정곡을 찌르는 인물이다. 우리나라 봉이 김선달이나 방랑시인 김삿갓처럼 부조리한 세상에 던지는 통쾌한 풍자로 막힌 속을 뚫어주는 역할을 해왔다.

이번 일화집에는 나스레진의 수많은 이야기 중에서도 가장 해학적이고 교훈적인 에피소드를 엮었다. 이웃에게 던지는 촌철살인과 같은 한마디, 권력자를 골탕 먹이는 지혜, 삶의 모순을 유머로 승화시키는 이야기들은 시·공간을 초월해 독자들에게 깊은 공감과 웃음을 선사한다.

번역을 맡은 김현조 시인은 2000년부터 2015년까지 우즈베키스탄에 거주하며 중앙아시아의 문화적 정서를 연구해온 전문가다. 그는 낯선 이슬람 문화권의 유머 코드를 한국 정서에 맞게 의역했다. 단순한 직역이 아닌 문학적 감수성을 더한 번역은 독자들이 13세기 실크로드의 한가운데 서 있는 듯한 생생함을 전달한다.

김 시인은 역자 서문에서 “타종교와 타문화를 이해한다는 취지에서 문학적으로 우리가 이해하고 재미있을 것으로 생각되는 내용을 선택해 소개한다”며 “청소년에게는 해학과 지혜로움을 어른들에게는 반면교사로 삼을 만한 일화를 골라 실었다”고 밝혔다. 그러면서 “책을 만나는 독자에게 중앙아시아 사람들의 유머와 감동이 전해지길 바라는 마음이다”고 덧붙였다.

정읍 출생인 김현조 시인은 (사)한국문인협회 우즈베키스탄지부 활동을 통해 양국 문학 교류에 힘써왔다. 전북시인협회 회장을 역임했으며 현재 국제펜(PEN) 한국본부 이사로 활동 중이다. 주요 저서로는 우즈베키스탄을 배경으로 한 시집 <사막풀>, <당나귀를 만난 목화밭> 등이 있다.

