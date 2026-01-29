어르신·장애인 일자리 공존…익산시 신청사 ‘상생’ 본보기

청사 내 어르신 일자리 편의점(CU)에 이어 중증장애인 일터 카페 개소 중증장애인 근로자 4명 채용…사회적 약자 실질적 경제활동 보장 앞장

지난 28일 익산시 신청사 1층 로비에 마련된 중증장애인 일터 카페 아이갓에브리씽에서 중증장애인 바리스타가 음료를 만들고 있다./사진 제공=익산시

익산시 신청사가 어르신과 장애인 등 취약계층의 홀로서기를 돕고 시민과 함께 사회적 가치를 나누며 ‘상생’ 청사로서 본보기가 되고 있다.

29일 시에 따르면, 오는 2월 2일 신청사 1층 로비에 중증장애인 일터 카페 아이갓에브리씽(I got everything) 익산시청점이 문을 연다. 앞서 지난해 청사 4층에 문을 연 어르신 일자리 편의점(CU)에 이은 두 번째 상생 실천이다.

이 카페는 한국장애인개발원 공모를 통해 시가 공간을 제공하고 개발원이 시설비를 지원해 마련됐다. 운영은 장애인 직업재활시설 해피드림이 맡는다.

시는 일각에서 제기될 수 있는 골목상권 침해 우려를 해소하기 위해 이 카페를 일반적인 영업시설이 아닌 중증장애인 직업훈련 및 전용 일터로 운영한다는 방침이다.

일반적인 영리 목적의 카페와 달리 중증장애인들이 실제 업무환경에서 숙련도를 쌓아 향후 민간 고용시장으로 당당히 나갈 수 있도록 돕는 자립 훈련소 역할을 수행하게 된다.

민간 상권의 수요를 흡수하는 것이 아니라 민간에서 필요로 하는 숙련된 장애인 인력을 양성해 사회 전반의 고용 선순환에 기여하기 위해서다.

아울러 시민들이 시청을 방문해 사회적 약자들의 땀방울이 담긴 결실을 응원하고 체감하는 나눔의 광장으로 청사를 활용하겠다는 의지도 담았다.

매장에는 전문 매니저 1명과 바리스타 교육을 이수한 중증장애인 근로자 4명이 채용된다. 이는 도내 기초자치단체 중 선도적인 고용 모델로, 공공기관이 앞장서 사회적 약자의 실질적인 경제활동을 보장한다는 점에서 주목된다.

시는 공공 영역에서 먼저 성공적인 운영 사례를 만들어 지역 민간 기업과 기관들이 장애인 고용에 적극적으로 동참할 수 있도록 한다는 계획이다.

시 관계자는 “신청사의 가장 좋은 자리를 약자들에게 내어준 것은 공공기관으로서 사회적 책임을 다하기 위한 결단”이라며 “장애인 바리스타들이 이곳에서의 경험을 바탕으로 사회에 당당히 첫발을 내디딜 수 있도록 시민 여러분들의 따뜻한 시선과 응원을 부탁드린다”고 전했다.

한편 한국장애인개발원은 2016년 정부세종청사 1호점을 시작으로 전국에 115개 매장을 개소했으며, 현재까지 누적 392명의 중증장애인 바리스타에게 안정적인 일자리를 제공하고 있다. 전북 기초자치단체 청사 중에서는 익산시청이 전주시청에 이어 2번째 입점이다.

