“전북도정 뒷북 행태, 더 이상 안 된다”

정헌율 전북시장·군수협의회장, 광주·전남 행정통합 법안 관련 입장 발표 전북 실익 확실히 챙길 수 있는 전북 생존 특별법 수준의 강력 대응책 촉구

정헌율 전북특별자치도시장·군수협의회장

정헌율 전북특별자치도시장·군수협의회장이 최근 광주·전남이 추진 중인 행정통합 법안과 관련해 “전북의 심장인 농생명을 빼앗기면 안 된다”며 전북도정의 각성과 전북형 생존 전략 마련을 강력 촉구하고 나섰다.

그는 30일 입장문을 통해 “최근 광주·전남 행정통합 법안 소식은 우리 전북도민들에게 깊은 박탈감을 넘어 자존심에 큰 상처를 남기고 있다”면서 “농도(農道) 전북이 간절히 염원해 온 핵심 부처와 기관들을 송두리째 선점하겠다는 그들의 거침없는 행보를 보며 참담함과 답답함을 금할 길이 없다”고 밝혔다.

특히 “그들은 통합이라는 명분을 내세워 문화체육관광부와 농림축산식품부 이전, 나아가 농협중앙회 본부 유치라는 파격적인 청사진을 그리며 국가균형발전의 판을 새로 짜고 있다”면서 “이웃 지자체가 지역 이익 극대화를 위해 충청권과도 정면으로 맞서며 총성 없는 전쟁을 벌이는 동안 과연 우리 전북은 무엇을 하고 있었는지 묻지 않을 수 없다”고 날을 세웠다.

그러면서 “지금 전북도정은 마치 강 건너 불구경하듯 뒷짐만 지고 있는 모양새”라며 “타 지자체들이 통합을 생존 전략으로 삼아 정부를 압박하고 인센티브를 선점하는 사이, 우리 전북은 독자노선이라는 허울 좋은 명분에 갇혀 고립을 자초하고 있다. 중앙 정치 무대에서 제 목소리를 내지 못하는 정치권의 무력함이 결국 우리 도민들을 2등 시민으로 전락시키고 있다는 비판으로부터 결코 자유로울 수 없을 것”이라고 지적했다.

또 “특별자치도라는 이름뿐인 껍데기에 안주해서는 안 된다. 전북특별자치도가 출범했으나, 실질적인 권한과 파격적인 공공기관 유치 전략이 뒷받침되지 않는다면 이는 속이 빈 강정에 불과하다”면서 “광주·전남이 통합을 무기로 농림부와 농협중앙회를 탐내는 이 위급한 상황에서 농생명산업의 메카라 자부하던 전북의 위상이 뿌리째 흔들리고 있는데, 주도권을 뺏긴 뒤 뒷북치는 행태는 이제 끝내야 한다”고 강조했다.

이어 “전북이어야만 하는 명분과 정책적 결단이 시급하다”면서 “도지사와 지역 정치권이 검토하겠다는 말로 시간을 보내는 것이 아니라 광주·전남의 파상공세에 맞서 전북의 실익을 확실히 챙길 수 있는 전북 생존 특별법 수준의 강력한 대응책을 즉각 내놔야 한다”고 촉구했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지