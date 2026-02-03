우석대학교, RISE 직업평생교육 성과공유회 개최

우석대학교 미래융합대학은 3일 전주캠퍼스 문화관 5층 영상회의실에서 ‘RISE사업 직업평생교육 부문 성과공유회’를 개최했다. /우석대 제공

우석대학교(총장 박노준) 미래융합대학은 3일 전주캠퍼스 문화관 5층 영상회의실에서 ‘RISE사업 직업평생교육 부문 성과공유회’를 개최했다.

이날 행사에는 황태규 미래융학대학장과 나춘균 전북외국어자원봉사회장, 전용진 한국외국인유학생법률지원본부 협의회장을 비롯해 교직원, 성인학습자, 재학생, 유관기관 관계자 등 40여 명이 참석했다.

성과공유회에서 미래융합대학은 지역 성인학습자들이 안정적으로 학업에 참여할 수 있도록 구축한 성인학습자 친화형 학사체계 운영 사례를 소개했다. 해당 사례는 JB지산학협력단의 모범사례로 선정돼 전국 RISE포럼에서 우수사례로 소개된 바 있다.

또한 이날 행사에서 나춘균 전북외국어자원봉사회장이 강연자로 나서 지역 외국인 지원 활동의 현장 경험과 향후 과제에 대해 특강을 진행했다.

황태규 미래융합대학장은 “이번 성과공유회는 단순한 사업 성과 보고를 넘어 전북특별자치도의 미래 평생교육과 이주민 지원 체계를 함께 설계하는 출발점”이라며 “우리 대학교는 전북특별자치도 평생교육의 중심 플랫폼으로서 지역과 세계를 잇는 역할을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

이강모 기자

