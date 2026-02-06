이전기사
전북일보로고

임실교육지원청, 설 맞아 사회복지시설에 나눔 실천
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-02-06 16:17 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 임실

임실교육지원청, 설 맞아 사회복지시설에 나눔 실천

박정우 웹승인 2026-02-06 15:24 수정 2026-02-06 15:24 
오수면 섬김노인복지센터와 아동센터 방문

임실교육지원청(교육장 유효선)은 지난 5일 설 명절을 맞아 지역 내 사회복지시설을 방문하고 따뜻한 나눔을 실천했다.

나눔에는 유효선 교육장과 교육 및 행정지원과 등 직원들도 참석, 오수면에 위치한 섬김노인복지센터와 지역아동센터를 차례로 방문했다.

명절을 앞두고 소외되기 쉬운 이웃들에 온정을 전하기 위한 이번 방문에는 생필품 등 위문품을 전달하고 소통의 시간도 가졌다.

또 시설 운영에 대한 다양한 애로사항을 청취하고 지역사회와 함께하는 교육지원청의 지원과 역할도 전달했다.

유 교육장은 “어르신들과 아이들에 따뜻한 마음을 전할 수 있어 기쁘다”며 “지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 실천해 나가겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

박정우 jwpark4333@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr