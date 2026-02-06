임실교육지원청, 설 맞아 사회복지시설에 나눔 실천

오수면 섬김노인복지센터와 아동센터 방문

임실교육지원청(교육장 유효선)은 지난 5일 설 명절을 맞아 지역 내 사회복지시설을 방문하고 따뜻한 나눔을 실천했다.

나눔에는 유효선 교육장과 교육 및 행정지원과 등 직원들도 참석, 오수면에 위치한 섬김노인복지센터와 지역아동센터를 차례로 방문했다.

명절을 앞두고 소외되기 쉬운 이웃들에 온정을 전하기 위한 이번 방문에는 생필품 등 위문품을 전달하고 소통의 시간도 가졌다.

또 시설 운영에 대한 다양한 애로사항을 청취하고 지역사회와 함께하는 교육지원청의 지원과 역할도 전달했다.

유 교육장은 “어르신들과 아이들에 따뜻한 마음을 전할 수 있어 기쁘다”며 “지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 실천해 나가겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

