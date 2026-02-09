장계농협, 제56기 정기총회 개최

당기순이익 17억 4천만 원 조합원 배당 10억 8천만 원

2026년 제 56기 정기총회 /사진제공=장계농협

장계농협(조합장 곽점용)이 지난 5일 제56기 정기총회를 열고 2024년도 결산 결과와 올해 사업계획을 확정했다.

이날 총회에 최훈식 군수와 최한주 군의장, 박용근 도의회 의원, 정현주 농협 장수군지부장 등 내·외빈과 조합원 150여 명이 참석했다.

장계농협은 지난해 농가소득 증대와 지역 농·축산물 유통 확대를 위해 벼 4,535톤을 수매해 81억 원의 실적을 올렸으며 농·축산물 판매사업은 662억 원을 달성했다.

영농자재는 240억 원 규모로 적기에 공급돼 농가 경영비 부담 완화에 기여했다.

금융 부문에서는 정책자금 508억 원, 상호금융자금 3095억 원, 종합자금 68억 원, 농축산경영자금 27억 원, 사료구매자금 48억 원 등 총 3,700억 원대 자금을 지원해 영농자금 조달과 이자 부담을 낮췄다.

이 같은 사업 성과를 바탕으로 당기순이익은 17억 4000만 원을 기록했다.

출자배당 3.9%와 이용고배당을 포함해 총 10억 8600만 원을 조합원에게 배당했으며 사업준비금 4억 3600만 원을 적립해 재무 안정성도 강화했다.

이날 총회에서는 장계농협 발전과 농업인 소득 증대에 기여한 공로로 우수 조합원과 장수군청 등 관계기관 인사 32명에게 감사패와 표창장이 수여됐다.

곽점용 조합장은 “조합원들의 적극적인 사업 참여가 실적 개선으로 이어졌다”며 “앞으로도 유통 경쟁력 강화와 금융 지원 확대를 통해 농가소득 증대와 조합원 복지 향상에 집중하겠다”고 밝혔다.

장수=이재진 기자

