전북지사 공천권 거론 합당 논란…전북 정치권 정면 반발

전북지사 공천권 거론설에 김관영·안호영 “도민에 대한 모욕” 일제히 비판 윤준병 전북도당위원장도 합당 반대…계파 갈등, 전북 지방선거 변수로 부상

조국혁신당과의 합당을 둘러싼 더불어민주당의 내부 논란이 전북 지방선거 구도로 확산되고 있다.

합당 검토 과정에서 6·3 지방선거 전북특별자치도지사 공천권이 협상 카드로 거론됐다는 의혹이 제기되자, 전북 정치권과 시민사회가 일제히 반발하며 당 지도부의 책임 있는 해명을 요구하고 나섰다.

전북지사 출마를 선언한 안호영 의원은 9일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “전북은 중앙 정치의 필요에 따라 거래되는 대상이 아니다”라며 “도지사 공천권은 어떤 정치적 협상의 대상도 될 수 없다”고 밝혔다.

그는 민주당 사무처의 합당 검토 문건 의혹과 관련해 “사실 여부와 별개로 이런 내용이 논의 대상이 됐다는 것 자체가 전북도민의 자존심을 훼손하는 일”이라며 “정청래 대표 등 지도부는 문건의 성격과 경위를 도민 앞에 분명히 설명하고 책임 있는 조처를 해야 한다”고 촉구했다.

김관영 도지사도 같은 날 도청에서 열린 ‘AI·로봇 산업 육성 원년 선포’ 기자회견에서 관련 질문을 받고 강한 불쾌감을 드러냈다.

김 지사는 “문건에 적시되지 않은 것으로 알고 있지만 그런 이야기가 돌았다는 것 자체가 도민 입장에서 받아들이기 어려운 매우 모욕적인 주장”이라며 “도지사 후보 공천과 관련한 의사결정은 도민 의견이 전적으로 반영되는 구조에서 이뤄져야 한다”고 말했다. 이어 “사실이 아니길 바라며, 또 있어서는 안 될 일”이라고 선을 그었다.

이번 논란은 민주당 사무처에서 작성된 것으로 알려진 합당 검토 내부 문건에 지명직 최고위원 배분과 함께 전북도지사 공천권이 협상 카드로 거론됐다는 의혹이 제기되면서 촉발됐다.

이에 대한 민주당 전북도당 조직 차원의 반발도 이어지고 있다. 윤준병 도당위원장은 합당설이 불거진 첫날부터 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 합당 반대 입장을 분명히 하며 “지방선거를 앞두고 지역을 불확실성에 빠뜨리는 논의는 중단돼야 한다”고 강조해 왔다.

전북도당 안팎에서는 중앙의 권력 구도가 지역 선거 준비를 흔들어서는 안 된다는 기류가 확산되고 있다.

시민사회도 가세했다. 참여자치전북시민연대는 논평을 내고 “전북도민을 배제한 민주당–조국혁신당 합당 밀약 의혹은 결코 용납할 수 없다”며 “전북지사 공천권이 합당 협상의 일부로 검토됐다는 의혹은 도민의 주권과 선택권을 무시한 반민주적 행위”라고 비판했다. 단체는 문건의 작성 경위와 책임 주체, 지역 권력 배분 논의 여부를 공개하라고 요구하며 합당 논의의 즉각 중단과 관련 자료의 투명한 공개를 촉구했다.

민주당 중앙당 관계자는 이번 논란이 전북 지방선거 구도에 적잖은 영향을 미칠 수 있다고 내다봤다.

이 관계자는 “호남은 오랜기간 민주당 텃밭이어서 다른 지역에 비해 특정 계파나 조직을 중심으로 한 당원 구조가 뚜렷한 편”이라며 “이런 구조에서는 합당 논란이 곧바로 친명·친청 갈등으로 번지며 지방선거 판 전체를 흔드는 변수로 작용할 수 있다”고 말했다.

