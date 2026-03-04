[기고] 산불 예방, “나하나 쯤”이 아닌 “나부터 먼저”

산림항공본부 익산산림항공관리소 안진선 소장

최근 우리는 지속되는 가뭄과 한파, 그리고 강력한 강풍으로 인해 급격히 변화한 기후위기를 몸소 체험하고 있다. 겨울철 내내 눈이나 비가 오지 않는 건조한 날씨 속에 한파가 이어지면서 화기 사용 빈도는 높아졌고, 작은 불씨가 강풍을 타고 대형 산불로 번지는 사례가 빈번해지고 있다. 실제고 2026년이 시작된지 얼마 지나지 않았음에도 하루 2~3건의 산불이 밤낮을 가리지 않고 발생하고 있는데, 본격적인 봄철이 시작되기도 전인 겨울철임을 감안하면 이는 매우 이례적이고 우려스러운 현상이다.

과제 50년간 산불이 점차 줄어드는 추세였으나, 2013년을 기점으로 다시 증가하는 양상을 보이고 있다. 지난 10년간 평균 529건의 산불로 인해 14,470ha의 소중한 산림이 잿더미로 변했다. 특히 2025년 영남 지역에서는 고온·건조·강풍이라는 악조건 속에 역대 최대 피해를 기록한 대형 산불이 6건이나 발생하며 인적·물적 피해가 최고치에 달했다.

이에 산림청은 위기대응을 위해 예년보다 11일 앞당긴 1월 20일부터 5월 15일까지를 ‘본철 산불특별대책기간’으로 설정했다. 행정안전부 대책지원본부와 합동으로 ‘중앙산불방지대책본부(중수본)’를 24시간 가동하며 비상근무 체제에 돌입했다. 중수본 내에는 ‘국가산불대응상황실’을 설치하여 행정안전부·소방·군·경찰·기상청·국립공원 등 유관기관과 긴밀히 협력하고 있으며, 전국 단위의 진화자원을 효율적으로 이동·배치하고 있다.

특히 초기 대응 역량을 강화하기 위해 기존 4단계였던 대응 체계를 3단계로 축소하여 산림청장이 보다 신속하게 현장을 지휘할 수 있도록 개편했다. 지형이 험준한 우리 나라 산림 특성상 헬기의 역할이 결정적인 만큼, 산림청(41), 지자체(83), 군 및 유관기관(191) 등 총 315대의 가용헬기를 배치하여 즉시 출동태세를 갖췄다. 이러한 유관기관 공조 체계를 통해 헬기 투입 ‘골든타임’을 기존 50분에서 30분으로 대폭 단축했다. 또한 야간 및 험준지 산불에 특화된 정예진화 인력을 확충하고, 산불확산예측 및 항공지원시스템 등 7종의 첨단 장비를 탑재한 지휘차를 투입해 통합지휘본부 중심의 총력 대응을 펼치고 있다.

통계적으로 전체 산불의 67%가 봄철에 집중된다. 올봄 역시 기온은 평년보다 높고 강수량은 비슷할 것으로 전망되어 산불 대응 여건이 녹록지 않을 것으로 예상된다. 건조한 봄철에는 작은 불씨는 바람을 타고 순식간에 확산되어 진화에 장기간이 소요될 위험이 크다.

최근 들어 입산자 실화보다는 불법소각, 건물화재 비화, 작업장 실화, 연소재취급 부주의 등 최근 산림 외부에서의 불씨가 원인이 되는 경우가 많아 발생 원인을 예측하기 더욱 어려워지고 있다. 결국 우리 개개인이 일생생활에서 화재에 대한 경각심을 갖고 신속한 신고와 초기 대응 자세를 갖추는 것이 무엇보다 중요하다.

“1온스의 예방은 1파운드의 치료만큼 가치가 있다는 말이 있다.” 는 명언이 있다. 사전에 조금만 주의를 기울여도 이후에 닥칠 거대한 피해와 비용을 막일 수 있다는 뜻이다. 한순간의 방심이 수십년간 가꾼 소중한 숲을 앗아갈 수 있음을 명심해야 한다. 산불 예방은 ‘나 하나쯤’이라는 안일함이 아니라, ‘나부터 먼저’ 실천하는 안전의식에서 시작된다.

