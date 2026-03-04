“대한민국 경제 대도약, 완주에서 시작”

‘2026 완주 경제발전 토론회’ 개최…대한민국 경제 도약의 중심 선포 수소·피지컬 AI 기반 산업 대전환 및 중소기업·소상공인 활성화 전략 논의

4일 완주군청에서 열린 완주경제발전토론회에서 유희태 완주군수와 유의식 완주군의회 의장 등 참석자들이 `2026 경제발전 완주선언문`을 채택하고 있다. /완주군

완주군이 대한민국 경제 도약의 시발점을 자처하며 미래 산업 생태계 구축을 위한 대항해에 나섰다.

완주군은 4일 완주군청 대회의실에서 ‘2026 완주 경제발전 토론회’를 개최하고, 수소 및 피지컬 AI(인공지능)를 중심으로 한 산업 구조 고도화와 민생 경제 활성화를 위한 완주 경제의 중장기 발전 전략을 제시했다.

완주연구원과 완주수소연구원, 완주경제센터가 공동주관한 이날 토론회에서는 유희태 완주군수 주도로 완주 경제의 미래 방향을 담은 ‘2026 경제발전 완주 선언문’도 채택했다. 선언문에는 수소와 피지컬 AI 기반 미래 산업 육성, 중소기업과 소상공인 경쟁력 강화, 청년 창업과 일자리 확대, 디지털 기반 경제 혁신, 민관 협력 경제 거버넌스 구축 등이 핵심 과제로 담겼다

이날 토론회에서는 완주 경제 발전을 위해 산업 전환과 기업 성장, 생활경제 활성화가 동시에 추진돼야 한다는 의견이 공통적으로 제시됐다. 수소와 AI 기반 첨단 산업 육성, 중소기업 기술 경쟁력 강화, 소상공인 중심 지역 상권 활성화를 통해 완주가 미래 산업 도시이자 지역 주도 성장 모델의 중심지로 도약해야 한다는 것이다.

이규택 전북테크노파크 원장은 ‘완주 산업 대전환 방안’을 주제로, 완주 산업 구조를 미래형 첨단 산업으로 전환해야 한다는 전략을 제시했다. 이 원장은 완주군이 전북 내 1인당 GRDP 1위를 기록하고 인구 10만 명을 돌파하는 등 역동적인 성장세를 보이고 있지만, 단순 제조업 위주의 구조적 한계가 존재한다고 진단했다.이를 극복하기 위해 △수소 생산·저장·활용 전주기 구축 △이차전지 밸류체인 확장 △피지컬 AI 기반의 제조 자동화(다크팩토리) 실증센터 구축 등을 제안했다. 이 전략이 성공할 경우, 현재 6.2조 원 수준인 GRDP는 5년 후 8조 원으로 29%가량 증가하고, 인구 역시 11만 명 시대를 열 수 있을 것으로 전망했다.

이어 김영수 중소기업정책개발원장은 디지털 전환 시대를 맞아 지역 중소기업 지원 정책의 패러다임을 바꿔야 한다고 강조했다. 김 원장은 수도권 쏠림 현상과 지방 소멸 위기 속에서 비수도권 중소기업의 매출 기여도가 높아지고 있는 점에 주목했다.그는 “단순히 매출 규모에 따른 보편적 지원에서 벗어나, 지역 클러스터 중심의 산학연 협력 생태계를 강화해야 한다”며, 금융 위주의 지원을 기술과 인력, 공급망 중심으로 전환할 것을 주문했다.

김성권 소상공인시장진흥공단 전북본부장은 ‘소상공인 중심 민생경제 활성화 전략’을 발표했다. 김 본부장은 고물가와 소비심리 위축으로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 △매출별 육성 단계 마련 △디지털 기술 도입 및 온라인 판로 확대 지원 △은퇴자 노하우를 활용한 전문가 그룹 육성 등의 대안을 내놓았다. 특히 “지역 고유의 정체성을 가진 ‘백년가게’ 등 노포의 존재 가치를 인정하고 특화 관리하는 정책이 필요하다”고 제안했다.

유동진 완주연구원장이 좌장을 맡은 종합토론에서는 전희권 비나에프씨엠 대표, 안수용 전북연구원 연구원, 최형욱 완주청년종합지원센터장, 심부건 완주군의회 의원 등이 참여해 현장의 목소리를 전달했다

완주=김원용 기자

