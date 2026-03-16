전북 2월 수출 증가세···수입은 급감

2월 전북은 수출이 소폭 증가한 반면 수입은 큰 폭으로 줄었다.

전주세관이 16일 발표한 ‘2026년 2월 전북지역 수출입 현황’에 따르면 2월 전북 수출은 5억5000만달러로 전년동월대비 2.3% 증가했다. 반면 수입은 4억달러로 10.1% 감소했으며, 무역수지는 1억5000만달러 흑자를 기록했다.

품목별로 보면 화공품 수출이 전년 동월 대비 22.7% 증가하며 수출 증가세를 견인했다. 반면 철강제품은 16.4%, 기계류와 정밀기기는 15.8%, 수송장비는 7.3% 감소했다. 식료 및 직접 소비재도 30.5% 줄어든 것으로 나타났다.

국가별로는 중남미와 베트남, 중동 지역으로의 수출이 늘었다. 중남미 수출은 62.1% 증가했으며 베트남은 45.9%, 중동은 12.1% 각각 증가했다. 반면 미국은 0.3% 감소하며 7개월 만에 감소세로 전환됐고, 중국도 5.1% 줄어 3개월 만에 감소세를 기록했다. 유럽연합(EU) 역시 41% 감소하며 부진한 흐름을 보였다.

수입은 대부분 품목에서 감소했다. 경공업 원료는 43.2%, 곡물은 37.1% 감소했고 화공품과 전기·전자기기도 각각 18.4%, 10.9% 줄었다. 다만 기계류와 정밀기기는 5.7% 증가했다.

국가별 수입에서는 중국과 미국, 유럽연합에서의 수입이 증가한 반면 일본과 베트남, 중남미 등에서는 감소했다. 중국 수입은 23.3%, 미국은 9.7%, 유럽연합은 27.2% 증가했지만 베트남은 34.9%, 중남미는 61.6% 감소했다.

전주세관 관계자는 “2월 전북지역 수출은 화공품 증가 등에 힘입어 전년 동월대비 소폭 증가했다”며 “수입 감소 영향으로 무역수지 흑자규모도 확대됐다”고 설명했다.

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