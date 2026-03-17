[여론조사 : 군산시 현안 분석] ‘소상공인‧자영업자 회복 위한 지원 대책’ 시급

전체 조사자 중 21% 응답 등 일자리 및 민생경제에 높은 관심

자료제공=케이스탯

6.3 지방선거를 앞두고 있는 가운데 군산 유권자들은 시급한 현안으로 ‘소상공인‧자영업자 회복을 위한 지원 대책’을 꼽았다.

이는 전북일보와 JTV‧전라일보 의뢰로 케이스탯리서치가 지난 13일부터 15일까지 진행한 ‘전북지역 지방선거 관련 여론조사’에서 나타난 결과다.

군산시의 현안을 묻는 질문에 ‘소상공인‧자영업자 회복을 위한 지원 대책’ 이 전체 응답자 중 21%를 차지했다.

이어 △이차전지 및 신재생에너지 클러스터 안착(20%) △현대중공업 군산조선소의 자립 전환(17%) △군산항‧새만금 신항 등 항만관련 활성화(16%) △새만금 관할권 및 행정구역 분쟁 대응(12%) △K-관광 거점도시 및 정주여건 개선(4%)이 뒤를 이었다.

‘소상공인‧자영업자 회복을 위한 지원 대책’의 경우 직업군 중 자영업(38%)에서 상대적으로 높게 나온 것으로 나타났다.

다만 연령대에서는 차이를 보였다.

구체적으로 살펴보면 18~29세(26%)의 경우 현대중공업 군산조선소의 자립 전환을, 30대(23%)‧40대(30%)‧50대(25%)는 이차전지 및 신재생에너지 클러스터 안착을 최우선 과제로 판단했다.

이는 젊은층의 일자리에 대한 문제의식이 적잖게 반영됐을 뿐 아니라 산업 전환 및 미래 성장 동력에 대한 관심도 상대적으로 두드러진 것으로 해석된다.

반면 60대(26%)는 ‘소상공인‧자영업자 회복을 위한 지원 대책'을, 70세 이상(24%)은 군산항‧새만금 신항 등 항만관련 활성화 등을 우선순위로 뽑았다.

이번 여론조사는 SKT·KT·LGU+ 등 3개 통신사가 제공한 휴대전화 가상(안심)번호 상 무선전화 면접조사로 진행됐다. 표본 크기는 성·연령·2개 권역별 층화 확률로 구분해 군산지역에 거주하는 만 18세이상 남녀 559명이다. 응답률은 25.5%, 표본오차는 95%신뢰수준에서 ±4.1% 포인트다. 조사 값은 소숫점 첫째 자리에서 반올림해 정수로 표기했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼수 있다.

군산=이환규 기자

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_02군산시_최종.pdf

● 일러두기

△통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.

△ 척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다.

△응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다.

△세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다.

△ 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

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