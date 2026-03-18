“미래 신산업 거점 전북, 공공조달 통한 성장 지원”

AI·로봇 등 혁신기업 간담회…조달시장 진입 지원 요구 현대차 새만금 투자 연계…신산업 벤처 발굴 방침 밝혀

18일 백승보 조달청장(완쪽 가운데)이 전북지방조달청에서 지역혁신기업과 간담회를 열고 현장 애로사항을 청취하고 있다./조달청 제공

조달청이 전북을 미래 신산업 거점으로 보고 공공조달을 통한 성장 지원에 나섰다. 지역 혁신기업들은 조달시장 진입 장벽 완화와 해외 진출 지원을 요구하며 제도 개선 필요성을 제기했다.

특히 전북이 전국최초로 경기도와 함께 지방정부 조달자율화 시범지역으로 지정되면서 조달행정에 대한 중요성이 커지고 있는 상황에서 AI·로봇·재생에너지 등 미래 산업 투자 중심지로 부상하고 있다. 공공조달이 지역 산업 생태계 확장의 핵심 수단으로 자리 잡을 수 있을지 주목을 끄는 이유다.

조달자유화는 조달청 단가계약 의무구매 를 폐지하고 지방정부가 단가계약 물품이나 자체 조달 중 유리한 방법으로 자율적으로 구매를 허용하는 제도다.

백승보 조달청장은 18일 전북을 방문해 산업용 로봇, AI 플랫폼, 스마트 농업장비 등 첨단 기술을 보유한 지역 기업 7개사와 전북지방조달청에서 간담회를 열고 현장 애로사항을 청취했다.

이번 간담회는 최근 대통령 타운홀미팅 이후 후속 현장 소통 차원에서 마련됐다. 조달청은 공공조달을 통해 지역 기업의 성장 사다리를 강화하겠다는 방침이다.

참석 기업들은 △AI·로봇 분야 혁신조달 확대 △혁신제품 수요기관 매칭 강화 △농업 분야 혁신제품 해외 진출(G-PASS) 원스톱 지원 등을 건의했다. 특히 대규모 민간투자가 지역 중소기업 성장으로 이어지기 위한 ‘마중물 역할’을 공공조달이 맡아야 한다는 점을 강조했다.

백승보 조달청장은 “현대차그룹의 새만금 투자와 연계해 AI, 수소에너지, 첨단 로봇 분야 벤처·스타트업을 집중 발굴하겠다”며 “공공조달을 전략적으로 활용해 역동적 경제 성장을 견인하겠다”고 밝혔다.

조달청은 이날 지방청 직원들과의 간담회도 함께 열고 공공조달 개혁 추진 상황과 현장 업무 개선 과제를 공유했다. 직원 의견을 반영해 정책 실행력을 높이겠다는 취지다.

백 청장은 “현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 지역 혁신기업이 공공조달을 발판으로 세계시장으로 도약할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

그러면서 “미래먹거리산업의 선도적 역할에 나선 전북이 지속적인 발전을 거듭할수 있도록 조달청 차원에서 아낌없이 지원하겠다”고 덧붙였다.

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