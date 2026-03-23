마이산 쌍봉사, 6년째 어려운 이웃에 온정

진사협에 백미 80포 전달…취약계층·홀몸어르신 지원 부탁

23일 마이산 북부 초입 소재 쌍봉사의 주지 보경스님이 큰법당 앞에서 김진 진사협 회장에게 백미 80포를 전달하고 있다. 150포 가운데 진사협에 후원한 80포를 제외한 나머지 70포는 관내 또 다른 어려운 이웃에 전달했다. / 사진=국승호 기자

진안 마이산 북부 초입에 위치한 사찰 쌍봉사가 지역사회 나눔 실천의 모범으로 자리매김하고 있다. 이 사찰 주지 보경스님의 꾸준한 후원이 해마다 이어지며 지역 복지현장에 온기를 더하고 있다.

진안군사회복지협의회(회장 김진, 이하 진사협)는 지난 23일 쌍봉사 경내에서 백미 전달식을 갖고, 취약계층 지원을 위한 후원물품을 전달받았다. 이날 행사에는 진사협 관계자와 봉사자들이 함께해 나눔의 의미를 더했다.

이날 전달된 물품은 10kg들이 백미 80포로 280만 원 상당이다. 후원된 쌀은 진사협 ‘주민도움센터’와 ‘좋은이웃들’ 사업 대상자, 각 읍·면의 어려운 이웃들에게 전달됐다.

진사협에 따르면 보경스님과 진사협의 인연은 지난 2021년으로 거슬러 올라간다. 당시 사회공헌활동 기부은행을 통해 겨울 의류를 지원한 것을 시발점이다. 이후 쌍봉사는 해마다 진사협에 후원을 이어오며 6년째 나눔을 실천하고 있다. 이번까지 누적 후원 총량은 백미 총 280포에 달한다.

단순한 물품 지원에 그치지 않고 현장 봉사도 병행하고 있다는 점도 눈에 띈다. 보경스님은 봉사자 10여 명과 함께 홀로 생활하는 어르신들을 찾아 밑반찬을 전달하는 등 생활밀착형 지원 활동도 꾸준히 펼치고 있다.

진사협은 후원물품 연계뿐 아니라 주민도움센터, 좋은이웃들, 케어뱅크 사업 등을 통해 복지 사각지대 해소에 힘쓰고 있다.

김진 회장은 “지속적인 민간 후원이 지역 복지의 중요한 축으로 작용하고 있다”며 “앞으로도 다양한 연계를 통해 어려운 이웃을 적극 지원하겠다”고 말했다.

진안=국승호 기자

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