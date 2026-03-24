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제9대 김제시의회 공식 의정활동 마감

강현규 웹승인 2026-03-24 15:20 수정 2026-03-24 15:20 
제296회 임시회 폐회…총 24개 안건 의결

김제시의회 제296회 임시회 제2차 본회의가 24일 열렸다.

제9대 김제시의회가 24일 제296회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 공식적인 의정활동을 사실상 마감했다.

이날 임시회 마지막 날 열린 본회의에서는 각 상임위원회의 심도있는 심사를 거친 시민 생활과 밀접한 조례안 및 동의안 총 24건의 안건이 상정돼 최종 의결했다.

특히 김제시의 오랜 핵심 현안을 다뤄 온 ‘새만금 특별위원회’의 활동 보고서를 원안대로 채택하며 그 간의 특별위원회 활동을 뜻깊게 매듭지었다.

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김제시의회 제296회 임시회 제2차 본회의가 24일 열렸다.

또한 안건 처리에 앞서 5분 자유발언에 나선 이정자 의원은 ‘지방 소멸을 넘어 지역경제 활성화로’라는 주제로 구도심 간판 개선 및 도시재생 등 주요 사업들이 실질적인 인구 유입과 경제 활성화로 이어지고 있는지 점검을 촉구했다. 특히 전북 순유입 1위 등 긍정적 지표를 활용한 정책 패러다임 전환과 부서 간 유기적 협업 체계 구축을 제안했다.

서백현 의장은 폐회사를 통해 “제9대 의회의 공식 일정은 마무리되지만, 그 간 제시된 소중한 고견들이 김제시의 미래를 밝히는 밑거름이 되길 바란다”며 “남은 임기 마지막 날까지 시민의 대변자로서 주어진 역할과 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

김제=강현규 기자

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강현규 kanghg2222@daum.net
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