완주군, 햇빛소득마을 정책 드라이브

햇빛소득 기본사회 비전 선포…강남훈 대통령 소속 기본사회 부위원장(장관급)과 소득 모델 구축

완주군

완주군이 태양광 에너지를 활용해 지역이 주도하는 새로운 ‘기본사회 정책 모델’ 구축에 본격적인 닻을 올렸다.

완주군은 25일 군청 어울림광장에서 군민과 관계자 500여 명이 참석한 가운데 ‘햇빛소득 기본사회’ 비전 선포식을 열고 정책 추진 의지를 대외적으로 천명했다. 이날 행사에는 강남훈 대통령 소속 기본사회위원회 부위원장(장관급)과 김관영 전북특별자치도지사, 황명선 민주당 최고위원, 송기헌 민주당 기본사회위원회 수석부위원장, 안호영 국회의원 등이 축사와 영상 메시지를 통해 완주군 기본사회 정책의 성공적인 추진을 격려하며 힘을 실었다.

이날 비전 선포는 정부의 기본사회 정책 방향에 발맞춰 재생에너지를 활용한 지역 맞춤형 소득 모델을 제시하고 군민 삶의 질 향상을 위한 실천 전략을 구체화했다는 점에서 의미가 크다.

행사는 기본사회 분과위원 위촉식과 명예군민증 수여, 기념사 및 축사, 비전·전략 발표, 비전 선포 퍼포먼스 순으로 진행됐으며, 정책 추진 기반을 강화하고 실행 의지를 공식화하는 자리로 마련됐다. 특히 강남훈 부위원장과 정균승 사단법인 기본사회 부이사장 등 전문가 4명이 완주군 기본사회 분과위원으로 위촉돼 정책의 전문성과 실현 가능성을 한층 높였다.

완주군은 그동안 태양광을 활용한 지역 소득모델 구체화를 위해 연구 용역과 주민 설명회를 단계적으로 추진해왔으며, 지난 2월에는 사단법인 기본사회와 업무협약을 체결해 정책 고도화 기반을 마련한 바 있다.

군은 태양광 발전 이익을 군민과 나누는‘햇빛소득마을‘을 핵심 모델로 설정했다. 이미 39개 마을이 참여 의사를 밝힐 만큼 현장의 기대감이 높다. 또 전력 직거래와 규제 완화 혜택이 주어지는 ‘분산에너지 특화지역’ 지정을 정부에 요청한 상태다. 군은 이날 비전 선포식에 참석한 강남훈 부위원장에게 특례지정을 받도록 해달라고 요청했으며, 강 부위원장은 즉석에서 최선을 다하겠다고 화답했다.

유희태 완주군수는 “햇빛소득은 재생에너지 이익을 군민에게 되돌려주는 기본사회의 대표적 모델”이라며 “완주군이 대한민국을 대표하는 기본사회 모범 사례가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지