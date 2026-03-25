“내가 군산 시장 적임자”⋯경선 후보 합동연설회 ‘눈길’

8명 예비후보 정책 및 비전 등 알려

더불어민주당 군산시장 후보자 선출을 위한 경선 후보 합동연설회가 25일 국립군산대학교 아카데미홀에서 진행됐다./사진=이환규 기자

더불어민주당 군산시장 후보자 선출을 위한 경선 후보 합동연설회가 25일 오후 2시 국립군산대학교 아카데미홀에서 열렸다.

특히 경선을 앞두고 후보자들이 한자리에 모여 공개적으로 자신의 정책과 경쟁력을 직접 알리는 자리라는 점에서 이번 합동연설회에 지역사회의 관심이 모아졌다.

민주당 전북도당이 주관한 이날 합동연설회는 군산시장 경선 후보자 8명이 당원과 시민들에게 지지를 호소했다.

추첨을 통해 첫 주자로 나선 김영일 예비후보는 “그 동안 군산이 큰 어려움을 겪고 온 가운데 이 위기를 극복할 사람은 바로 김영일임을 자신 있게 말할 수 있다”며 “현대차그룹 투자 등 중요한 기로에 있는 상황에서 시민들과 함께 희망찬 군산, 새로운 군산을 활짝 열어 가겠다”고 말했다.

진희완 예비후보는 “현재 군산 인구는 줄고, 젊은이는 떠나고 상권은 죽어가고 있는 게 현실”이라며 “이 모든 것이 현장과 시민의 절박한 목소리를 외면한 결과이다. 모든 현장의 소리에 귀 기울이며 말로만 하는 지도자가 아니라 적극적으로 소통하고 행동하는 시장이 되겠다”고 강조했다.

박정희 예비후보는 “군산을 살리는 가장 시급한 일은 행정의 신뢰를 다시 세우는 일”이라며 “시민 정책 자문단 등을 만들어 살아있는 군산을 만들뿐 아니라 지역의 경제를 되살리고 다시 성장하는 군산을 위해 다양한 정책을 실행해 나가겠다. 또한 그 동안 학연‧지연‧혈연으로 엮인 카르텔을 무너뜨리고 새로운 군산을 조성하겠다”고 강조했다.

서동석 예비후보는 “한국지엠 군산공장과 군산조선소 등 기업이 떠나는 군산이 아닌 기업 올 수 있는 여건을 조성해 이를 통해 반드시 지역 경제를 살리겠다”면서 “반드시 군산을 떠났던 청년들과 이웃들이 다시 돌아올 수 있도록 할 것이다. 말이 아닌 행동으로 그리고 결과로 입증하는 시장이 되겠다”고 약속했다.

나종대 예비후보는 “현대자동차의 9조 원 투자, RE100 산업단지 조성, 새만금 신항 개발 등으로 군산이 대한민국 미래 산업의 중심으로 도약할 절호의 시기를 맞고 있다”며 “이 기회를 실질적 지역 성장으로 연결하기 위해 준비된 시장이 필요하다. 말이 아니라 실행으로 군산을 바꾸겠다“고 밝혔다.

최관규 예비후보는 “새로운 지도자가 할 일은 미래기술의 요람으로 군산을 어떻게 조성하고 관련된 고급기술자가 군산에서 생활 하고 자녀를 키우며 군산시민이 되는 것을 자랑스럽게 여기는 그러한 도시를 만드는 것“이라며 “군산이 다시 희망적이고 발전적이며 활력이 넘치는 도시로 변할 수 있도록 하겠다”고 역설했다.

김재준 예비후보는 “이번 지방선거는 군산의 잃어버린 8년을 심판하고, 군산의 권력을 주인인 시민께 돌려드리는 선거”라며 “저는 누구에게도 빚지지 않은 후보여서 시민만 보고 갈 수 있다. 기득권으로부터 자유로운 젊고 유능한 김재준이 군산 대전환의 발판을 만들겠다“고 지지를 호소했다.

마지막 주자인 강임준 예비후보는 “위기의 순간에 누가 시민 여러분들의 곁에 있었는지, 누가 시대를 앞서 간 정책으로 군산을 지켜냈는지 시민들이 가장 잘 아실거라 생각한다”면서 “말만 앞세우는 아마추어는 이 거대한 기회를 결과로 만들어 낼 수 없다. 바로 투입되어 결과를 낼 수 있는 검증된 엔진이 필요하다“고 주장했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지