남원시장 경선 첫 합동연설회…‘위기 해법’ 놓고 4인 4색 격돌

김영태 “재정 책임 묻겠다…생활 밀착형 공약으로 승부” 이정린 “검증된 일꾼…지역 기반 ‘의료·교육 도시’ 구축” 김원종 “권력 낙점 정치 청산…기본소득·공공의료로 재편” 양충모 “경제 선순환 구조…AI·데이터센터로 일자리 창출”

더불어민주당 전북특별자치도당 남원시장 후보자 선출을 위한 합동연설회가 31일 남원지리산소극장에서 열린 가운데, (좌측부터)김영태·이정린·김원종·양충모 예비후보(연설순)가 기념사진을 촬영하고 있다./최동재 기자

남원시장 선거의 향방을 가를 첫 공개 무대가 열렸다. 후보들은 각기 다른 해법으로 ‘남원 위기론’에 응답했다.

더불어민주당 전북특별자치도당의 남원시장 후보자 선출을 위한 합동연설회가 31일 남원지리산소극장에서 열렸다.

이날 연설에는 김영태·이정린·김원종·양충모 예비후보(연설순)가 차례로 나서 각각 10분씩 발언했다. 이들은 인구 감소, 재정 악화, 지역경제 침체 등 현안을 놓고 해법을 제시하며 지지를 호소했다.

김영태 후보는 현안 책임론과 ‘지역 밀착형 정치’를 내세웠다. 그는 모노레일 사업 등으로 인한 재정 부담에 대해 사과하며 “책임자에 대한 구상권 청구로 혈세를 되돌리겠다”고 밝혔다. 광양~신장수 간 송전선로 문제에 대해서도 백지화를 주장했다. 아울러 농자재 가격 지원, 생활 체감형 복지 공약을 제시하며 “남원에서 평생 살아온 경험이 경쟁력”이라고 강조했다.

이정린 후보는 ‘지역에서 검증된 일꾼’을 전면에 내세우며 차별화에 나섰다. 그는 “선거 때마다 내려오는 낙하산식 정치로는 남원을 바꿀 수 없다”며 “남원의 골목과 삶을 아는 사람이 시장이 돼야 한다”고 강조했다. 그는 공공의대 유치를 축으로 한 ‘의료·교육 도시’ 구상과 농산물 가격 안정화 기금(300억 원) 조성, 구도심 관광 활성화 등을 공약으로 제시했다.

김원종 후보는 “그간 시민이 아닌 권력이 남원시장을 선택했다”며 ‘권력 낙점 정치’ 청산을 주장했다. 그는 “지금의 남원은 수술이 필요한 환자”라며 기본소득(연 180만 원), 생활임금제, ‘햇빛연금’ 도입을 핵심 공약으로 제시했다. 또 농업·건설·관광을 3대 축으로 한 산업 재편과 공공의료 중심 도시 구축을 약속하며 “소신 있는 행정을 추진하겠다”고 강조했다.

양충모 후보는 ‘경제시장’을 기치로 들었다. 그는 “남원 안에서 돈이 돌게 하는 구조가 필요하다”며 5500억 원 규모 데이터센터와 AI 스튜디오 유치 계획을 밝혔다. 또 지리산 일대 의료·치유·주거 복합 ‘라이프타운’ 조성, 주민 참여형 경제공동체 구축도 제시했다. 재정 문제와 관련해선 “선심성 공약은 하지 않겠다”며 재정 정상화와 효율적 예산 운용을 강조했다.

이날 후보들은 전반적으로 상대 후보를 직접 겨냥한 공세는 자제하는 분위기였지만, 일부 발언에서는 컷오프 논란과 ‘낙하산 공천’ 의혹 등을 둘러싼 신경전도 감지됐다.

민주당 남원시장 경선이 정책 경쟁과 함께 후보 간 정치적 프레임 대결 양상으로 전개되는 가운데, 지역 민심이 어떤 선택을 내릴지 주목된다.

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