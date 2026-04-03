안호영 "김관영 제명에 선거구도 급변…전북지사 경선 연기해야"

전북도지사 출마 예정자인 더불어민주당 안호영(완주·진안·무주) 의원이 3일 "전북도지사 경선 일정을 연기해달라"고 중앙당에 요청했다.

그는 이날 전북도의회 기자회견에서 "김관영 도지사의 비상 징계(제명) 결정이 내려졌다. 경선 등록(4일)을 불과 며칠 앞둔 시점에서 후보 구도가 급격히 흔들리는 사상 초유의 상황"이라며 이같이 강조했다.

안 의원은 "(현직 도지사의 제명으로) 도민들이 혼란을 느끼고 있다"며 "이런 상황에서 과연 지금의 경선이 도민의 온전한 선택을 담아낼 수 있는지 냉정하게 되묻지 않을 수 없다"고 덧붙였다.

이어 "충분한 검토와 숙의 없이 진행되는 경선은 그 정당성을 확보하기 어렵다"며 "형식적인 속도보다 중요한 것은 과정의 신뢰이고 결과보다 중요한 것은 도민이 납득할 방식"이라고 피력했다.

중대 변수가 발생했음에도 일정을 강행하는 것은 도민의 선택권을 제한하는 결과로 이어질 수 있다고도 우려했다.

안 의원은 구체적으로 "2인 경선으로 바뀌어 결선 투표를 실시하지 않게 됐으니 당초 결선투표가 예정돼 있던 16일로 경선을 연기하는 게 합리적"이라고 제안했다.

아울러 도지사 후보군이 김 도지사의 '현금 살포 의혹' 영상의 존재를 미리 알고 있었던 것 아니냐는 소문에 대해서는 "전혀 몰랐다"고 일축했다.

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