[사설] 후백제문화권 정비, 국가적 지원체계를

우리 역사 정립의 중요한 축인 후백제 역사문화권에 대한 재조명이 시급하다는 목소리가 높다. 후백제는 견훤왕이 완산주(전주)에 도읍을 정하고 한반도 서남부를 호령했던 엄연한 우리 역사의 한 페이지다. 그러나 그동안 승자의 기록에 밀려 정당한 평가를 받지 못한 것이 사실이다. 다행히 지난 2023년 ‘역사문화권 정비 등에 관한 특별법’ 개정안이 시행되면서 후백제가 9번째 역사문화권으로 신규 지정됐다. 이는 후백제의 역사적 가치를 국가 차원에서 공인했다는 점에서 의미 있는 진전이다. 하지만 법적 지위 확보가 곧 내실 있는 정비사업으로 이어지지는 않았다.

전주에서는 지난 1980년대부터 후백제에 대한 고고학적인 발굴조사와 연구가 본격적으로 이뤄졌다. 전주 동고산성에서는 견훤 왕궁터 등 후백제의 고고학적 성과가 확인됐다. 또 지난 2024년에는 전주 종광대 2구역 재개발사업 부지에서 후백제 시대에 축조된 130m 길이의 토성과 기와 등이 발견돼 그동안 문헌으로만 존재했던 후백제 왕성의 실체에 한발 더 다가가는 계기를 마련했다. 지역사회에서는 전주 종광대 토성을 국가지정문화재 사적(史蹟)으로 승격 지정해야 한다는 목소리가 높다. 종광대 토성은 늦게나마 전북특별자치도 기념물로 지정돼, 그 가치를 인정받았다. 하지만 이 유적이 지닌 역사적·학술적 의미를 감안하면 도 지정 문화유산에 머물러서는 안 된다.

후백제문화권 정비는 단순히 과거를 파헤치는 작업이 아니라, 우리 역사의 공백을 메워 미래의 문화자산을 만드는 일이다. 후백제 문화를 공유하는 전주와 완주, 경북 상주 등 전국 7개 시·군으로 이뤄진 후백제문화권 지방정부협의회에서도 국회 및 관계 부처를 대상으로 후백제문화권 주요 유적에 대한 국가유산 지정과 국가예산 지원을 위한 국가 주도 전략사업 격상을 공동 촉구하기로 했다.

후백제가 한반도 역사·문화사에서 차지하는 정치적·예술적 위상에 비해 그동안 국가적 관심과 지원이 타 역사문화권에 비해 현저히 부족했던 게 사실이다. 정부는 후백제의 역사를 온전히 복원하고 문화적 자긍심을 회복하기 위해 전주 종광대 토성을 비롯한 후백제 주요 유적을 국가유산으로 지정하고, 국가 차원의 체계적인 지원체계를 서둘러 구축해야 한다.

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