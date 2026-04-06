유가 급등에 군산 도로공사 중단···아스콘·레미콘 ‘이중 위기’

아스팔트 가격 30%↑·공장 가동 중단···자재 수급 마비 레미콘 혼화제도 인상 예고···재고 두달치에 업계 불안 확산

원유가격 급등으로 군산지역 아스콘 공장 8곳 중 다수가 생산을 잠정 중단하면서 현장에서는 자재 확보가 사실상 불가능한 상황에 놓였다. /사진=독자 제공

군산시가 국제유가 급등과 원자재 수급난 여파로 관내 주요도로 아스콘 포장공사를 전면 중단했다.

국제정세 불안으로 촉발된 에너지 위기가 원자재 시장까지 확산되면서 아스콘 공급에 차질이 빚어진 데 따른 조치다.

군산시는 지난 3일을 기점으로 상황 안정 시까지 아스콘 포장공사 9건(재포장 8건, 인도개설공사 1건)에 대해 일시 중단 명령을 내렸다고 밝혔다.

아스콘의 주원료인 아스팔트(AP)는 원유 정제과정에서 생산되는데, 최근 원유가격 급등과 수급 불안정으로 군산지역 아스콘 공장 8곳이 생산을 잠정 중단하면서 현장에서는 자재 확보가 사실상 불가능한 상황이다.

여기에 4월 AP 공급가격이 전월 대비 30% 이상 상승할 것으로 예상돼 공사비용 부담은 더욱 커질 전망이다.

이에 군산시는 무리한 공사 강행이 부실시공이나 업체 피해로 이어질 수 있다고 판단하고, 공사중지 절차와 함께 관급자재 납품기한 연장, 계약조건 조정 등 시공사 보호를 위한 행정지원책을 병행하기로 했다.

아스콘 업계 관계자는 “정유사에서 AP 공급이 원활하지 않다”며 “관급가격이 지난달 톤당 약 9만4,000원 수준이었으나 이달 13만원까지 오를 것으로 예상된다. 추가 인상 여부는 예측하기 어렵다”고 말했다.

레미콘업계 역시 상황을 낙관하기 어려운 것으로 나타났다.

레미콘 믹싱에 들어가는 주원료인 혼화제가 대기업 중심의 독점 공급구조를 이루고 있는 가운데, 이달부터 1kg당 200~300원 가량 단가 인상이 예고된 것으로 알려졌다.

군산지역 레미콘업체는 총 12곳으로 현재까지는 정상 가동을 유지하고 있으나, 각 업체가 보유한 혼화제 재고는 약 두 달치 수준에 불과한 것으로 파악됐다.

군산시 관계자는 “기확보된 예산에 맞춰 발주는 지속적으로 할 계획이지만, 실착공은 지연될 소지가 있다. 중단된 공사도 재개 후 단가변경 적용이 불가피한 상황”이라며 “국제유가와 중동 정세를 예의주시해 수급이 안정되는 즉시 공사를 재개하겠다”고 밝혔다.

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