익산시학원연합회, 지역 학원장 전문성·책임의식 제고

학원설립 운영자 및 독서실장 연수교육 실시

익산시학원연합회가 지난달 31일 익산 솜리문화예술회관에서 상반기 학원설립 운영자 및 독서실장 연수교육을 진행하고 있다./사진 제공=익산시학원연합회

익산시학원연합회(회장 이정현)가 상반기 학원장 연수를 통해 지역 학원장들의 전문성과 책임의식을 높이는 시간을 가졌다.

연합회는 지난달 31일 익산 솜리문화예술회관에서 진행한 학원설립 운영자 및 독서실장 연수교육에서 법정의무교육인 장애인 학대 신고 의무자 교육을 통해 학원 현장에서의 인권 보호와 사회적 책임에 대한 이해를 높였다.

또 인사·노무관리 소양교육을 함께 진행해 실제 학원 운영에 도움이 되는 실무 역량을 강화했다.

연합회는 앞으로도 회원 간 소통과 협력을 바탕으로 변화하는 교육환경에 유연하게 대응할 수 있도록 다양한 연수와 지원을 이어갈 계획이다.

손경호 전북특별자치도학원연합회장은 “교육환경의 변화 속에서 학원가에 대한 제도적 지원의 필요성이 점차 커지고 있다”고 강조했다.

이정현 익산시학원연합회장은 “교육환경이 빠르게 변화하는 가운데 학원가에도 새로운 방향성이 요구되고 있다”며 “이러한 시기일수록 연합회를 중심으로 함께 고민하고 협력해 나간다면 보다 안정적인 발전 기반을 만들어 갈 수 있을 것”이라고 피력했다.

한편 학원교육자들로 구성된 한국학원총연합회 전북특별자치도지회는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 의거해 설립된 사단법인으로 14개 시·군분회와 7개 계열협의회로 구성돼 있으며 약 4200여 개의 학원과 학원장, 학원강사, 협력업체 등 약 1만여 명이 참여하고 있다.

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