이돈승·서남용·임상규, ‘완주 희망 정책연대’ 선언…유희태 후보에 ‘공동 전선’

완주·전주 통합 입장 변화 등 비판…결선 투표 시 과반수 득표자 지지 합의

연합뉴스

더불어민주당 완주군수 후보 경선을 앞두고 서남용·이돈승·임상규 등 세 명의 예비후보가 ‘완주 희망 정책연대’를 선언하며 현직 군수인 유희태 후보에 맞서 공동 대응에 나섰다.

이들 세 예비 후보는 6일 완주군청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 “지금 완주는 선택의 기로가 아니라 벼랑 끝에 서 있다”며 “군민 위에 군림하는 불통의 행정을 끝내고 군민이 주인이 되는 새로운 완주로 나아가야 한다”고 목소리를 높였다.

특히 이들은 유 얘바 후보가 모든 정책을 ‘경제 논리’로만 접근하는 점을 꼬집으며, 이는 민생과 군민의 삶을 돌봐야 할 지방행정의 본질에서 벗어난 것이라고 강하게 비판했다.

후보들은 유희태 후보를 향한 4가지 의혹과 비판을 쏟아냈다. 먼저 완주·전주 통합 입장과 관련, 유 후보가 재임 기간 모호한 태도를 보이다가 선거를 앞두고 ‘반대’로 선회한 것은 “정치적 계산”이라고 주장했다.

2024년 12월 비상계엄 선포 당시 군 청사를 사실상 폐쇄하며 군민과 소통을 단절한 조치를 `책임 회피 행정`으로 규정했고, “만경강에 군민의 꿈이 떠내려갔다”는 표현으로 지난 4년의 사업들이 보여주기식에 그쳤다고 지적했다.

일부 언론에서 제기된 유 후보와 가족, 관련 법인의 특정 토지 집중 매입 등 부동산 거래 의혹에 대해 투명한 자료 공개를 촉구했다.

정책연대의 실효성과 관련, 세 후보는 ‘실무위원 중심의 공동 정책기구’를 구성해 유 후보의 민선 8기 정책을 철저히 검증하고, 완주의 미래를 위한 공동 정책 개발에 착수하겠다고 밝혔다. 이와 함께 완주의 정책이 일관성 있게 추진되도록 본선 경선에서 과반수 득표자가 없을 경우 결선에 진출하는 연대 후보를 지지하기로 약속했다고 밝혔다.

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