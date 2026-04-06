유희태 완주군수 예비후보 “일방적 통합 불가”

행정통합 반대·원칙 재확인…일부 예비후보 주장 ‘사실 왜곡’ 주장

유희태 완주군수 예비후보. 전북일보 자료사진

유희태 완주군수 예비후보는 6일 보도자료를 통해 일부 경선 후보가 제기한 ‘통합 관련 입장 불분명’ 발언에 대해 “군수는 정치적 구호를 외치는 선동가가 아니라 10만 군민의 뜻을 대변하는 행정의 수장”이라고 반박했다.

유 후보 측은 “이미 수차례 ‘군민의 뜻이 전제되지 않은 일방적인 통합은 불가하다’는 원칙을 천명했다”며, 3인 연대의 주장은 ‘사실 왜곡’이라고 일축했다.

또 “일각에서 ‘통합에 대한 불분명한 입장’을 비판하지만 유 예비후보는 충분한 정보를 제공하고 군민들이 직접 판단하고 결정할 수 있도록 환경을 조성했던 것”이라며, “그 결과가 수차례 여론조사로 증명됐다”고 주장했다.

유 예비후보 측은 “일부 후보가 ‘반대’라는 단어에만 집착하는 것은 선거용 선전포고에 불과하다”며, “선거를 앞두고 상대 후보를 흠집 내기 위한 소모적인 논쟁보다는 완주군의 중단 없는 발전을 위한 정책 대결에 임해야 한다”고 밝혔다.

이어 “지난달 26일부터 28일까지 3일간 조사한 전주MBC 여론조사에서도 62%의 완주군민이 반대하고 있다는 결과가 나온 상황에서 현직 군수가 주민의 뜻을 받는 것은 당연한 책무”라며, “지금 중요한 것은 완주가 독자적인 자생력을 키우기 위한 구체적 대안과 군민의 실익과 화합”이라고 강조했다.

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