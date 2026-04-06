민주당 전북도지사 경선 토론회…새만금·공공기관 이전 놓고 격돌

안호영·이원택, 피지컬AI·공항·행정통합까지 전방위 정책 대결 본경선 앞두고 19만 권리당원·도민 여론 향배 주목

더불어민주당 안호영, 이원택(왼쪽부터) 전북특별자치도지사 출마예정자가 6일 전주MBC 스튜디오에서 열린 본경선 후보자 합동토론회에서 기념 촬영을 하고 있다. /연합뉴스

8일 본경선을 앞두고 더불어민주당 전북특별자치도지사 경선 후보 합동토론회가 6일 개최됐다.

첫 공개 맞대결인 이날 토론회는 안호영·이원택 두 후보 간 정책 역량과 도정 비전을 검증하는 자리였다.

전주MBC에서 90분 간 진행된 이날 토론회에서 각 후보들은 공약과 정책 방향을 설명하는 기조발언으로 토론회의 시작을 알렸다.

이어 두 후보는 새만금 개발과 제2차 공공기관 이전, 피지컬 AI 산업 육성 등을 핵심 과제로 제시하며 전북 발전 전략에 대해 발언했다.

이어진 상호토론에서는 새만금 개발의 우선순위를 두고 공방이 이어졌다. 공항과 산업 인프라 구축, 첨단산업 유치 등을 둘러싸고 각 후보의 접근 방식 차이가 드러났다.

행정통합 문제도 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 두 후보 모두 통합 필요성에는 공감했지만, 추진 방식과 시기 등을 놓고는 입장 차를 보이며 신중론과 적극론이 맞섰다.

민주당은 8일부터 사흘간 권리당원 투표와 일반 도민 여론조사를 각각 50%씩 반영해 최종 후보를 선출할 예정이다. 과반 득표자가 없을 시 16일부터 18일까지 결선이 치러진다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지