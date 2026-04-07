익산시장 선거 ‘부동산 투기 의혹’ 설전

민주당 경선 후보 첫 방송토론회에서 심보균·조용식 vs 최정호 공방

지난 6일 JTV전주방송 더불어민주당 익산시장 경선 후보 토론회에서 조용식 예비후보(왼쪽)와 최정호 예비후보가 부동산 투기 의혹 관련 설전을 벌이고 있다./사진=JTV뉴스 유튜브 갈무리

익산시장 선거와 관련해 부동산 투기 의혹이 화두로 떠올랐다.

최정호 예비후보가 공무원 특별공급으로 분양받은 세종특별자치시 펜트하우스와 관련해 심보균·조용식 예비후보는 각종 의혹에 대한 소상한 해명을 요구하고 있는 반면, 최 예비후보는 투기 주장은 사실무근이라는 입장이다.

지난 6일 JTV전주방송 더불어민주당 익산시장 경선 후보 토론회에서는 심·조 예비후보와 최 예비후보 간 설전이 벌어졌다.

먼저 주도권 자유토론에 나선 심 후보는 조 후보를 상대로 “이재명 대통령께서 부동산 정책에 대해 매우 엄격한 잣대를 가지고 있고, 투기 의혹이 있는 사람들은 정책 과정에서 배제하라는 지침도 내렸다. 이것은 민주당의 확고한 철학이기도 하고 정체성이기도 하다”면서 부동산 관련 의혹이 있는 후보가 익산 대도약을 이끌 자격이 있다고 생각하는지를 물으며 최 후보를 우회 겨냥했다.

조 후보는 “결론적으로 말씀드리자면 (자격이) 없다고 생각한다”면서 “공직자는 일도 잘해야 되지만, 뭐니 뭐니 해도 청렴하고 충직해야 한다”고 답했다.

그러자 심 후보는 “민주당의 후보라고 하면 당의 가치와 철학을 공유하며 사익을 추구하지 않고 부동산 투기 의혹이 있으면 안 된다는 말씀에 공감한다”면서 “저도 평생 집 한 채밖에 없고, 땅 한 평 사익을 추구하지 않았다. 익산시장 후보도 마찬가지”라고 강조했다.

이어 최 후보를 향해 “공직자에게 부동산은 단지 재산이 아니라 자격의 문제”라며 “후보님은 현재 부동산 명의신탁과 투기 혐의 관련 수사기관의 소환 요청에도 불응하고 있다는 의혹이 있는데, 이런 의혹의 중심에 선 후보자가 어떻게 익산을 책임질 수 있겠나”라고 따져 물었다.

또 “과거 국토부 장관 후보자 시절에도 투기 의혹으로 낙마하셨던 분인데, 그때는 부적격이고 지금 익산시장으로는 괜찮다는 것인지 시민들은 의아해하고 있다”고 날을 세웠다.

조 후보 역시 자신의 주도권 토론에서 “잠실과 분당에 각각 아파트가 있는 상태에서 세종의 아파트, 1100가구 중 단 2채 밖에 없는 65평 펜트하우스를 분양받았다”면서 “그걸로 장관 인사청문회에서 국민 눈높이를 넘지 못해 낙마를 한 것”이라고 지적했다.

이어 “이후 세종 아파트를 당시 시세보다 10억 원가량 저가인 14억 원에 매도하고 이자를 대납했다는 것과 관련해 의혹이 있다”면서 “그래서 고발되고 지금 수사기관에서 조사를 하고 있다”고 꼬집었다.

이에 최 후보는 “네거티브에 일절 대응하지 않고 정책 대결을 하는 그런 멋진 선거를 기대했기 때문에 그동안 참으면서 대응을 안 했지만, 오늘은 본격적으로 말씀드리겠다”면서 “의혹을 가지고 지금 저를 몰아세우고 있는데, 저는 투기 안 했다”고 항변했다.

이어 “고발된 내용이 근거가 있고 사실이면 당당하게 설명하겠지만, 전부 의혹뿐”이라며 “단적인 예로 실거래가 신고를 안 했다고 하는데, 실거래가 신고를 안 하면 등기가 불가능하다. 분명히 신고했다”고 강조했다.

또 “국토부 장관 후보 당시 국민 눈높이에 맞지 않아서 자진사퇴한 것은 맞다. 정말 겸허히 반성하고 있다. 당시 청문회에 상황이 생중계됐고 시민 여러분들이 다 보고 판단하셨을 것”이라고 피력했다.

그러면서 “부동산 거래 신고필증이 있고 신고를 해서 등기가 정상적으로 완료된 정상 거래였으며, 분명히 실거주 목적으로 세종 아파트를 취득했고 준공과 동시에 실거주했다”고 주장했다.

거래가격에 대해서는 “당시 부동산 거래가격이 급락하던 시기였고, DSR 규제로 인해 바로 은행 융자를 인수 못한 것”이라며 “이런 것들을 제대로 확인하지 않고 의혹이라는 이름하에 정치적으로 악용하는 것은 말이 안 된다. 전부 기록으로 제시할 수 있다”고 밝혔다.

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