문화재단이 지켜야 할 것

우리나라 자치단체들이 문화재단을 만들기 시작한 것은 2000년대 들어서면서다. 서울문화재단 출범을 계기로, 2000년대 중반을 넘어서면서 문화재단 설립은 전국으로 확산됐다. 이후 20여 년, 문화재단은 이제 자치단체의 선택이 아니라 하나의 기본 인프라가 되었다.

우리 지역에서도 2000년대 중반부터 문화재단 설립이 이어졌다. 가장 먼저 문을 연 것은 2006년 설립된 전주문화재단이다. 올해로 20주년을 맞은 전주문화재단은 전북 문화재단 체계의 출발점이기도 하다.

20년이라는 시간은 그 구조가 무엇을 만들었고 무엇을 남겼는지를 묻기에 충분한 시간이다.

전주문화재단의 20년을 돌아보아야 하는 이유다.

지난 20년, 문화재단은 지역문화의 기반을 만드는 데 분명한 역할을 해왔다. 예술가 지원과 창작 공간 조성, 생활문화 프로그램 확대 등이 문화재단을 통해 체계적으로 구축되었고, 행정이 직접 수행하기 어려웠던 문화사업도 재단을 통해 전문성을 갖추었다. 다양한 문화정책을 실험하는 플랫폼으로 기능해 온 것도 중요한 성과 중 하나다. 지역문화가 일정한 제도적 틀 속에서 안정적으로 작동할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 적지 않다.

그렇다면 문화재단이라는 구조는 지역문화의 생태계를 어떻게 바꾸어 왔는가.

새로운 기반이 형성되는 동안 문화의 작동 방식은 조금씩 달라지기 시작했다. 문화재단은 지원 기관을 넘어 직접 사업을 수행하는 중심 기관으로 이동했고, 공모사업과 단기 사업 중심의 운영 구조는 장기적인 문화전략을 어렵게 만들었다. 재단의 역할 변화는 지역 문화단체와의 관계에서도 긴장을 만들어냈다. 문화 활동은 늘어났으나 자율적으로 형성되던 문화는 점차 ‘선정되어야 가능한 활동’으로 재편되었다.

결국 묻게 된다. 문화재단은 사업을 수행하는 기관인가, 지원 기관인가, 아니면 지역문화의 방향을 설계하는 기관인가.

사실 이 질문은 단순한 역할 구분의 문제가 아니라 지역문화의 생태계를 어떻게 바라볼 것인가에 대한 질문이기도 하다. 이런 상황에서도 문화재단이 답을 찾는 대신 점점 더 많은 역할을 떠안으며 조직이 비대해지고 있는 흐름 역시 이 질문을 피할 수 없게 만든다.

다시 묻게 된다. 문화재단이 사업을 확장할수록 지역문화는 더 풍성해지는가, 아니면 더 의존적인 구조로 재편되는가. 지금 필요한 것은 더 많은 사업이 아니라, 지역문화가 스스로 살아갈 수 있는 조건을 어떻게 만들어 갈 것인가에 대한 고민일지 모른다.

문화의 힘은 한 기관의 역할만으로 만들어지지 않는다. 다양한 문화단체와 문화공동체의 활동이 축적될 때 도시의 문화는 살아 움직인다.

좋은 도시는 무엇을 더 만들 것인가보다 무엇을 끝까지 지킬 것인가를 묻는 데서 시작된다. 문화재단 역시 그 질문 앞에서 답을 찾아야 한다.

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