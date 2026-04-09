더다솜보호센터 ‘봄맞이 벚꽃 나들이’…어르신들 웃음꽃 활짝

더다솜재가주간보호센터는 지난 8일 완주군 구이면 모악산 일대에서 어르신들을 모시고 ‘봄맞이 벚꽃 나들이’ 행사를 진행했다.

더다솜재가주간보호센터(센터장 한상준)는 지난 8일 완주군 구이면 모악산 일대에서 어르신들을 모시고 ‘봄맞이 벚꽃 나들이’ 행사를 진행했다.

이번 행사는 장기간 실내 생활로 답답함을 느낀 어르신들에게 봄의 기운을 전하고, 야외 활동을 통해 정서적 안정과 신체적 활력을 도모하기 위해 마련됐다.

이날 어르신들은 센터 종사자들의 동행 속에 모악산 산책로를 거닐며 만개한 벚꽃을 감상했다. 특히 활짝 핀 벚꽃 아래에서 기념사진을 촬영하고, 동료 어르신들과 담소를 나누며 봄의 정취를 만끽하는 시간을 가졌다.

행사에 참여한 이봉순 어르신은 “오랜만에 밖에 나와 예쁜 꽃도 보고 시원한 공기를 마시니 마음이 한결 젊어진 기분”이라며 “혼자서는 오기 힘든 곳인데 센터 덕분에 즐거운 추억을 만들었다”고 소감을 전했다.

장란영 사회복지사는 “어르신들이 아이처럼 기뻐하시는 모습을 보며 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 어르신들의 욕구를 반영한 다양한 외부 활동 프로그램을 통해 활기차고 행복한 노후를 지원하겠다”고 말했다.

한편 더다솜재가주간보호센터는 맞춤형 인지 재활 프로그램과 건강 관리 서비스 등을 제공하며 지역사회 어르신 돌봄에 중추적 역할을 하고 있다.

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