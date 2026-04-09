전북체육 ‘예산 독립’ 공론화…안호영 의원 “도 예산 1% 상향 검토”

안, 2036 하계올림픽 유치 연계한 체육 인프라 확충 필요성도 공감

안호영 국회의원

전북특별자치도 체육진흥 조례 개정 필요성이 제기된 가운데, 정치권에서도 ‘체육 예산 독립’ 요구에 호응하며 논의가 확산되고 있다.

전북특별자치도체육회는 최근 “체육 예산 독립 없이는 전북 체육의 미래도 없다”며 조례 개정을 통한 안정적 재정 기반 마련을 촉구했다. 현행 제도가 지원 의무만 규정하고 있을 뿐, 구체적인 지원 규모와 기준이 없어 예산이 해마다 흔들리는 구조적 한계를 지적한 것이다.

이 같은 문제 제기에 대해 전북도지사 예비후보로 나선 더불어민주당 안호영 국회의원은 9일 체육회 예산의 독립 지원 의지를 밝히며 전북체육 위상 회복을 위한 전방위 지원을 약속했다.

안 의원은 이날 “현재 전북 체육은 재정난과 학생선수 감소, 엘리트체육 약화, 시설 노후화 등으로 어려움이 가중되고 있다”며 “체육인들의 오랜 숙원인 예산 독립을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

특히 “전라북도가 국민체육진흥법과 체육진흥 조례에 따라 운영비를 지원하고 있지만 지원 규모가 명확하지 않다는 문제가 지속적으로 제기돼 왔다”며 “전북도 전체 예산의 1% 수준으로 확대하는 방안을 검토하겠다”고 제시했다.

이는 체육계가 요구해 온 ‘지원 기준 명문화’와 맞닿아 있는 것으로, 제도 개선 논의에 정치권이 본격적으로 가세한 신호로 해석된다.

전북 체육계가 지적하는 핵심은 ‘불명확한 예산 구조’다. 현재 체육단체 운영이 단년도 예산에 의존하면서 선수 육성, 지도자 확보, 훈련 시스템 구축 등 중장기 사업 추진이 어렵고, 자율성 또한 제약받고 있다는 지적이 이어지고 있다.

실제로 전북체육회가 진행한 14개 시·군 체육회 간담회에서도 안정적인 예산 확보가 최우선 과제로 꼽히며 구조 개선 필요성이 확인됐다.

이와 관련 안 후보는 2036 하계올림픽 유치와 연계한 체육 인프라 확충 필요성에도 공감했다. 그는 “전주가 하계올림픽 유치 후보지로 선정된 것은 큰 성과”라며 “성공적인 개최를 위해 전북종합스포츠타운 조성 등 인프라 구축이 필요하다”고 밝혔다.

또한 전북 지역 생활체육 동호인이 약 60만 명에 달하는 점을 언급하며 △생활체육 지도자 육성 및 처우 개선 △동호회 및 클럽 지원 강화 △체육박물관 조성 △맞춤형 프로그램 확대 △시·군 스포츠 인프라 균형 발전 및 스마트화 △전문 인력 양성 등을 추진하겠다고 덧붙였다.

전북체육회는 “조례 개정을 통한 예산 독립은 선택이 아닌 필수”라며 “정치권과 행정이 함께 제도 개선에 나서야 한다”고 강조했다.

체육계 요구에 정치권이 호응하면서 전북 체육 예산 구조 개편 논의가 실제 제도 변화로 이어질지 주목된다.

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