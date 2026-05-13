김제시, 봉남면 기초생활거점사업 ‘본격화’

총 60억 원 투입 주민 주도형 거점 조성 주민위원회 '지역기획 파트너’ 역할 수행

김제시가 지난 11일 봉남면 기초생활거점조성사업 기본계획 수립을 위한 주민위원회 1차 회의를 개최했다.

김제시가 ‘봉남면 기초생활거점사업’의 성공적인 추진을 위한 기반 마련에 나서며 본격적인 사업 추진을 예고했다.

봉남면 기초생활거점조성사업은 2026년부터 2030년까지 총사업비 60억 원(국비 42억 원, 도비 5억 원, 시비 13억 원)을 투입하는 5개년 사업으로, 면 소재지인 대송리 일원에 생활서비스 공급 거점을 육성하고, 상대적으로 접근이 취약한 10개 배후지역(31개 자연마을)에 문화·복지 등의 생활서비스를 전달하는 것을 목표로 한다.

주요 예비계획으로는 거점지에 연면적 880㎡ 규모의 복합커뮤니티센터를 건립해, 1층에는 주민 소통 공간인 카페를 배치하고 2층에는 실내체육실과 공동체 소그룹 활동실 등을 조성할 계획이다.

김제시는 사업 추진과 관련, 지난 11일 봉남면 기초생활거점조성사업 기본계획 수립을 위한 주민위원회 1차 회의를 개최하고 사업의 성공적인 추진을 위한 기반 마련에 나섰다.

이날 회의에는 김제시, 한국농어촌공사, 용역사 및 주민위원 등이 참석해 사업의 추진 방향과 예비계획 내용을 공유했으며, 주민위원회 운영규약 제정 및 주민위원장 선출 등 본격적인 사업 추진을 위한 조직 정비를 마쳤다.

특히, 이번 사업에서 주민위원회는 단순한 수요 전달을 넘어, 거점시설의 기능과 프로그램을 함께 구체화하는 ‘지역기획 파트너’로서 역할을 수행한다. 나아가 사업 완료 후에도 시설이 자립적으로 운영될 수 있도록 역량강화의 핵심 주체로 참여할 예정이다.

김제시 관계자는 “주민들의 실제 이용 수요와 적정 유지·관리비를 현실적으로 반영해 주민이 공감하는 실효성 있는 기본계획을 수립하겠다”며, “봉남면 복합커뮤니티센터가 지역 주민들의 삶의 질을 높이는 핵심 소통 공간으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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