김관영, 제1호 공약 발표…"대기업 15개, 투자 50조 유치하겠다"

연합뉴스

무소속 김관영 전북특별자치도지사 예비후보는 13일 "향후 4년간 투자유치 50조원을 추가로 달성하고, 대기업 15개를 새롭게 유치하겠다"고 밝혔다.

그는 이날 전북도의회에서 제1호 공약 발표 기자회견을 열고 "4년 전 저의 1호 공약이었던 대기업 5개 유치를 달성했고, 4년간 27조원의 역대급 투자 유치를 이뤄냈다"며 이같이 강조했다.

이를 위한 로드맵으로 ▲ 피지컬 인공지능(AI) 주도 ▲ 상용차·농건설기계 등 모빌리티 산업의 AX(AI 전환) 선도 ▲ 새만금 RE100 산단 지정 ▲ 현대자동차 9조원 투자 본격화와 로봇 등 연관 협력기업 유치 가속화 ▲ 방산혁신클러스터·바이오 규제자유특구·금융중심지 지정 ▲ 전북 혁신성공 벤처펀드 규모 확대 등을 제시했다.

김 후보는 "민선 8기에 뿌린 희망의 씨앗이 민선 9기에는 도민의 삶 속에서 열매 맺게 하겠다"며 "도민과 함께 만든 4년의 성과는 더 큰 투자를 견인하는 마중물이 될 것"이라고 확신했다.

아울러 "저는 이재명 대통령의 주도적이고 확장적인 성장전략과 같은 길을 걸어왔다"며 "그렇기에 저는 이재명 정부와 가장 손발을 잘 맞춰 전북의 몫을 키워낼 자신이 있다"고 피력했다.

이후 김 후보는 전날 전북선거관리위원회가 '식사비 대납 의혹'과 관련, 김슬지 도의원을 검찰에 고발하면서 그와 이원택 예비후보의 공모 관계를 밝혀달라고 검찰에 수사 의뢰한 데 대해 "(공모 관계에) 상당한 혐의가 있기 때문에 수사를 의뢰한 것으로 이해한다"고 날을 세웠다.

이어 "이 의혹에 대한 민주당의 윤리감찰과 선관위의 조사 결과는 상당한 차이고 있고, (윤리감찰이) 얼마나 부실한가를 보여준다"며 "(윤리감찰이) 특정인 봐주기로 흘렀지 않나"라고 덧붙였다.

그러면서 "민주당의 전북도지사 공천 과정은 너무 불공정하고 차별적이었다"며 "도민의 의사와 선택권을 존중하는 방향으로 이뤄지지 않았다"고 비판했다.

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