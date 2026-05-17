고창군의원 가선거구 ‘안갯속 접전’

김관영 무소속 도지사 후보 변수에 촉각…조국혁신당·무소속 후보에 미칠 영향 주목

6·3 지방선거를 앞두고 고창군 기초의원 가선거구(고창읍·신림면·고수면)가 더불어민주당, 조국혁신당, 무소속 후보들이 뒤엉킨 초접전 양상으로 전개되면서 무소속 김관영 전북도지사 후보의 파급력이 지역 선거 판세에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다.

이번 가선거구에는 더불어민주당 3명, 조국혁신당 1명, 무소속 1명 등 총 5명의 후보가 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다. 특히 지역 정치권에서는 도지사 선거 구도가 기초의원 선거에도 적지 않은 영향을 줄 것으로 분석하며 후보별 유불리에 촉각을 곤두세우고 있다.

더불어민주당은 다선 경력과 조직력을 앞세워 수성에 나서고 있다. 4선에 도전하는 이경신 후보는 풍부한 의정 경험과 지역 기반을 강점으로 안정적인 지지를 확보하고 있다는 평가를 받고 있다. 재선에 도전하는 박성만 후보는 뛰어난 친화력과 대중적 이미지, 활발한 지역 활동을 바탕으로 폭넓은 지지층을 형성하고 있다. 청년 신인 김송철 후보는 세대교체와 젊은 정치의 필요성을 강조하며 젊은 유권자층 공략에 속도를 내고 있다.

조국혁신당에서는 이종해 후보가 단독 출마해 존재감을 키우고 있다. 45년간 고창읍에서 소상공인으로 활동하며 사업 기반을 다져온 이 후보는 지역 경제인 이미지와 생활밀착형 행보를 앞세워 고창읍내 관광밸트화 지역 경제 활성화를 기치로 유권자들을 만나고 있다. 최근 조국혁신당이 전국적으로 일정한 지지세를 형성하면서 지역 내에서도 변화와 견제 심리를 자극하고 있다는 분석이 나온다.

특히 정치권 안팎에서는 무소속 김관영 전북도지사 후보의 중도·비민주당 표심 흡수 여부가 조국혁신당과 무소속 후보들에게 일정 부분 긍정적 흐름으로 이어질 가능성도 제기하고 있다. 기존 민주당 일색 구도에 피로감을 느끼는 일부 유권자들이 대안 세력에 관심을 보이면서 기초선거까지 연쇄 효과가 나타날 수 있다는 것이다.

무소속 진남표 후보 역시 이 같은 흐름 속에서 독자 행보를 강화하고 있다. 전 고창군의회 의장 출신인 진 후보는 “행정을 견제하고 군민의 목소리를 제대로 전달해야 한다”는 점을 강조하며 지지를 호소하고 있다. 그는 “군의회에 반드시 입성해야 고창군 행정이 올바로 선다”며 연일 지역 곳곳을 누비며 바닥 민심 다지기에 집중하고 있다.

지역 정가에서는 민주당 조직력이 여전히 강세를 보이고 있지만, 김관영 후보의 무소속 바람과 조국혁신당 상승세, 그리고 무소속 후보의 고정 지지층이 맞물릴 경우 예상 밖 결과가 나올 수 있다는 전망도 나온다.

한 지역 정치권 관계자는 “가선거구는 특정 후보의 우세를 장담하기 어려운 대표적 혼전 지역”이라며 “도지사 선거 흐름과 정당 바람, 후보 개인 경쟁력이 복합적으로 작용하는 선거가 될 것”이라고 전망했다.

고창=박현표 기자

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