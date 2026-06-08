“새만금 현안 해법, 농해수위에 달렸다”···김의겸 입성 여부 주목

새만금 신항 관할권 등 군산 핵심 현안 다룰 상임위 새만금청장 경력 강점···‘군산 대변자’ 역할론 부상

더불어민주당 김의겸 국회의원

6·3 재선거를 통해 국회에 재입성한 김의겸 더불어민주당(군산·김제·부안갑) 의원의 상임위원회 배정을 앞두고 지역사회에서 농림축산식품해양수산위원회(농해수위) 진출 필요성이 커지고 있다.

군산의 미래가 걸린 새만금 신항 관할권 문제를 비롯해 대형 SOC 사업 상당수가 새만금권역에 집중된 만큼, 관련 현안을 직접 다룰 수 있는 농해수위 활동이 필수적이라는 이유에서다.

이번 선거에서 김 의원이 86.72%라는 압도적인 득표율을 기록한 것은 지역발전에 대한 높은 기대감이 반영된 결과로, 지역민들의 관심은 온통 그의 상임위 배정에 쏠리는 모양새다.

농해수위는 농업과 축산업뿐 아니라 해양수산 정책과 새만금 관련 현안을 다루는 국회 핵심 상임위다.

군산의 미래 성장축인 새만금사업은 물론 수산업 경쟁력 강화, 어촌 활성화, 해양관광 육성 등 주요 정책과제 대부분이 농해수위 업무와 맞닿아 있다.

특히 군산의 최대 현안으로 꼽히는 새만금 신항 관할권 문제는 농해수위 활동의 중요성을 보여주는 대표 사례다.

신항 관할권은 단순한 행정구역 문제가 아니라 향후 항만 운영권과 물동량 확보, 배후 산업 발전, 지역경제 활성화와 직결되는 사안이기 때문이다.

이원택 전북특별자치도지사 당선인이 국회의원 시절 농해수위에서 활동하며 새만금사업과 농어업 현안 해결에 영향력을 발휘했던 점도 기대감을 키우는 요인이다.

이제는 새만금청장을 지낸 김 의원이 그 역할을 이어받아 군산의 입장을 적극 대변해야 한다는 공감대가 형성되고 있다.

국회 상임위 배정은 민주당 차원의 전략적 판단과 원내지도부 조율을 거쳐 결정되지만, 새만금개발청장을 역임한 재선 의원이라는 상징성과 전문성을 고려할 때 김 의원의 농해수위 배치 당위성은 충분하다는 평가가 나온다.

지역사회 일각에서는 김 의원 스스로도 농해수위 진출 의지를 보다 적극적으로 보여야 한다는 주문을 내놓고 있다.

지역 정치권 관계자는 “새만금 사업과 신항 관할권, 수산업 정책 등 군산의 굵직한 현안들이 농해수위와 직결돼 있다”며 “새만금 사정을 누구보다 잘 아는 김 의원이 이곳에 배정된다면 현안을 직접 챙길 수 있는 폭과 추진력이 훨씬 커질 것”이라고 말했다.

고봉기 항운노조 위원장 역시 “군산시민들이 전국 최고 득표율을 안겨준 것은 단순한 정치적 지지가 아니라 새만금청장 출신인 김 의원이 지역 현안을 확실히 해결해 달라는 강한 요구”라며 상임위 선택이 시민들의 기대에 부응하는 방향으로 이뤄져야 한다고 강조했다.

장은식 신풍동 주민자치위원장도 “농해수위 진출을 통해 새만금과 해양수산 분야 현안 해결에 나설지, 또는 다른 상임위에서 대안을 찾을지에 따라 향후 의정활동의 방향이 가늠될 것”이라고 내다봤다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지