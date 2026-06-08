李대통령, 지선 결과에 "2∼3일은 상태가 좋지 않았다”

기자회견서 “지선 결과는 국민의 경고…결론은 나의 부족함” “이겨야 되는 곳 졌다면 문제 달라…최소한 성공은 아냐"

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 8일 6·3 지방선거 결과에 대해 “결국 국민들의 경고라고 생각한다”며 “더 낮은 자세로 더 겸손해야 한다”고 밝혔다.

여당인 더불어민주당이 전국적으로 우세한 성적표를 받았지만, 전략 지역 일부 패배와 민심 이반 조짐에 대해서는 그 책임을 자신에게 돌렸다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 지방선거 결과 평가를 묻는 질문에 “판단 주체의 기준에 따라 다르다"면서 "이길 것을 졌고, 이겨야 되는 곳을 졌다고 하면 그건 문제가 다르다. 최소한 성공은 아니다”라며 이같이 말했다.

이어 “원래 정치 선거에서 중립해야 되는데 표정은 중립이 잘 안되더라. 중립하려고 노력했다”면서 “그런데 이해가 안 된다. 그런 장면들이 많이 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “도대체 납득할 수 없는 상황이 벌어지기는 했지만, 그것조차 우리 국민이 저와 이 정권에 주는 경고”라며 “경고를 받아들이는 입장에 따라 다를 수 있겠으나 비가 안 와도 대통령 책임이라고 생각한다. 대한민국에서 벌어지는 모든 문제는 제가 감당해야 할 몫”이라고 말했다.

선거 직후 심경에 대해서도 솔직한 속내를 털어놨다.

이 대통령은 “저도 사실 너무 쉽게 생각한 측면이 있었다”며 “‘이렇게 열심히 했고 나쁜 짓 한 것도 아닌데 최소한 버리기야 하겠어’라는 마음이 없었던 건 아니다”라고 했다.

이어 “한 2∼3일은 저도 상태가 그렇게 좋지 않았다”며 “결론은 나의 부족함이다, 그런 생각을 했다”고 말해 장내에서 웃음이 나오기도 했다.

이 대통령은 이번 선거 결과를 두고 “국민은 다 보고 있고, 다 듣고 어느 순간 행동한다”며 국민 민심의 무게를 거듭 강조했다.

이 대통령은 “우리는 옆 사람은 속일 수 있다고 생각하지만 1억 개의 눈과 귀를 가지고 5000만 개로 말하는 거대한 지성체들은 속일 수 없다”며 “국민들이 역시 무서운 존재구나 하는 생각을 하게 됐다”고 말했다.

그러면서도 선거 결과가 국정 기조 변화로 이어지지는 않을 것이라고 선을 그었다.

이 대통령은 “국정 기조는 바뀔 게 없다”며 “다만 조금 더 열심히 해야 되겠다는 생각이고, 지금보다 더 빠르게, 더 힘들여서 해야 되겠다는 생각이 들었다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. /연합뉴스 제공

특히 여당과 내각을 향해서는 ‘포용과 겸손’을 주문했다.

집권 여당의 역할에 대해 “야당은 창을 잘 써야 하지만 여당은 그릇이 돼야 한다”며 “우리와 색깔이 다른 사람도 최대한 많이 모아 포용하고 통합하는 역할을 해야 한다”고 강조했다.

강성 지지층 중심의 정치에 대해서도 우회적으로 경계했다.

이 대통령은 민주당 당 대표 시절 ‘유능한 민주당·강한 민주당이 되겠다’고 말한 것을 언급하며 “제가 생각하는 강함이란, ‘외유내강’한 것”이라며 “예를 들어 욕설 잘한다고 강한 당이 되는 게 아니다”며 “진짜 강한 것은 바다 같은 것이다. 다 받을 수 있어야 한다”고 말했다.

2030 세대의 민주당 지지 약화 분석과 관련해서는 “선거는 한 표 차이로 이기면 다 내 덕이고, 지면 다 너 때문이라고 한다”며 단정적 해석을 경계했다.

다만 “옛날에는 줄투표를 했지만 요즘은 다 고른다”며 “구청장과 시의원은 민주당을 찍으면서 시장은 다른 선택을 하는 유권자가 있다는 것 자체가 무섭다. 한 명 한 명을 무서워해야 한다”고 말했다.

한편 이 대통령은 내각 운영 방향과 관련해 “정치적 요소보다 일할 사람 중심으로 가겠다”며 한성숙 국무총리 후보자 지명 배경을 설명했다. 그는 “정말 열심히 하고 잘한다. 공무원들이 괴롭다고 할 정도로 일을 많이 시킨다”며 “내각도 전력 질주할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

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