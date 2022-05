우석대학교 한의대 연구팀 SCI급 논문 “학계 주목”

좌측부터)이준호 박사 양갑식 교수 김홍준 교수 우석대학교(총장 남천현) 한의과대학 연구팀(이준호 박사·양갑식 교수·김홍준 교수)이 SCI급 논문을 게재해 학계로부터 주목을 받고 있다. 통풍을 치료하는 천연물 추출물의 기전을 정리한 이 연구(Natural Products as a Novel Therapeutic Strategy for NLRP3 Inflammasome-Mediated Gout)는 SCI급 국제학술지인 ‘Frontiers in Pharmacology(2020 JCR Q1·영향력 지수 5.811)’에 게재됐다. 연구팀은 보건산업진흥원 한의약혁신기술개발사업단의 지원으로 최근 5년간 단일 물질이 아닌 천연물 추출물을 이용한 동물실험 연구를 분석해 통풍 치료 효능을 파악했다. 이준호 박사는 “다양한 천연물 추출물이 염증조절복합체를 조절하여 염증성 사이토카인의 발현을 억제하는 내용에 연구를 집중했다”라며 “염증조절복합제 발현 조절 가능성을 가진 한의약 소재의 임상시험 설계를 위한 과학적인 근거를 제시한 것이 이번 연구의 특징”이라고 설명했다.

