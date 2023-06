전주기전대, 팀네일 프로 컴피티션 아시아-파이널 컵 대회 1위

뷰티디자인과 소속 ‘Arti-X’팀 수상 영광

전주기전대학 뷰티디자인과 소속‘Arti-X’팀이‘2023 네일 프로 컴피티션 아시아-파이널 컵 대회에서 팀 랭킹 1위를 차지했다. 전주기전대 제공

전주기전대학(총장 조희천) 뷰티디자인과 소속 ‘Arti-X’팀이‘2023 네일 프로 컴피티션 아시아-파이널 컵 대회'에서 팀 랭킹 1위를 차지했다.

이번 대회는 미국을 대표하는 네일 매체 'NAILPRO'가 주최하는 국제 네일 경연 대회이며 지난달 25∼26일 이틀간 코엑스에서 개최됐다.

특히 본 대회는 챔피언 출신 심사위원으로 구성돼 공정한 심사로 정평이 나있다. 한국 네일아트의 높은 예술성과 기술력을 인정받아 지난해에 이어 아시아 전체를 대표해 매년 5월 열린다.

전주기전대학 뷰티디자인과 재학생과 졸업생으로 구성된 ‘Artl-x’팀(신수찬, 강세영, 최은진, 김수지, 유혜민)과 개인(이하나) 총 6명의 학생이 출전해 기술력과 팀워크를 인정받아 팀 랭킹 1위 수상의 영광을 얻었다.

수상 내용을 보면 신수찬 학생 △Mixed Media Nail Art 1위 △On My Own 1위 외 3개 종목 수상, 유혜민 학생 △Flat Hand painting nail art 1위 △On My Own 1위 외 3개 종목 수상, 최은진 학생 △Mixed Media Nail Art 1위 △On My Own 1위, 외 6개 종목을 수상했다.

이하나 학생은 △Salon Pedicure Nail art 종목 1위를 수상했다. 특히 재학생 신수찬 학생은 학생부 △MNA Award (국회의원 상) 수상, 졸업생 최은진은 일반-베테랑부 △MNA Award (국회의원 상) 을 받았다.

전주기전대학 뷰티디자인과 강세영 교수는 “한국, 일본, 유럽, 싱가포르, 미국 등 각국의 네일아티스트들이 대거 출전한 대회에서 전주기전대학의 위상을 널리 떨칠 수 있어 자랑스럽다"며 "앞으로도 전주기전대학이 아시아 최고의 네일아티스트 양성 대학으로 나아갈 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.

