한병도·이원택·윤준병·박희승 행안부 특교세 확보

전북 국회의원들이 잇따라 지역 현한 사업 추진을 위한 정부 특별교부세를 확보했다.

더불어민주당 한병도 의원(익산을)과 이원택 의원(군산·김제·부안), 윤준병 의원(정읍·고창), 박희승 의원(남원·장수·임실·순창)등 전북 국회의원 4명은 행정안전부 특별교부세를 대거 확보했다고 17일 밝혔다.

한병도 의원

먼저 한 의원은 총 21억 원을 확보했다. 주요 사업은 △익산문화체육센터 파크골프장 조성 8억원 △중앙체육공원 테니스장 개보수 4억원 △하나로지하차도 수배전반 지상화 3억원 △성당면 갈산리 배수로 정비 2억원 △왕궁면 왕궁리 배수로 정비 4억원이다.

이원택 의원

이 의원은 35억 원을 따냈다. 김제시에는 △중로개설공사 10억원 △부용과선교 보수 3억원 △위험도로 개선 3억원이 배정됐다. 부안군에는 △구진파크골프장 조성 3억원 △실내테니스장 건립 4억원 △마동방파제 펌프장 3억원 △농어촌도로 인도 설치 3억원 △용수로 정비 2억원이 편성됐다. 군산 대야면에는 철봉제 수리시설 개보수 4억원이 지원된다.

윤준병 의원

윤 의원은 27억 원을 얻어냈다. 정읍에서는 △대한노인회 정읍시지회 증축 5억원 △정우면 주민체육시설 3억원 △감곡면 소교량 정비 3억원 △정읍역 지하차도 진입 차단시설 2억원이 반영됐다. 고창은 △수동·사포지구 침수예방 6억원 △꽃정원 단지~군립체육관 도로 확포장 8억원이다.

박희승 의원

박 의원은 50억 원을 챙겼다. 남원은 △백평지구 농업시설 개보수 5억원 △인재학당 건립 4억원 △교통취약지역 보행자 보호시설 3억원, 장수는 △중학교 앞 공영주차장 5억원 △복합문화시설 5억원 △급경사지 정비 5억원, 임실은 △행복누리원 건립 8억원 △도로 열선 설치 3억원, 순창은 △수변길 조성 7억원 △배재교 교량 보수 2억원 △경천 하상정비 3억원이다.

