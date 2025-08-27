전북 찾은 조국 "내년 지방선거서 국힘 광역단체장 '0명' 만들 것"

"사면 복권 도움 감사"…고창 책마을해리서 당원과 지지자 간담회

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 27일 오후 고창 책마을해리에서 당원과 지지지들과 간담회를 갖고 있다./조국혁신당 제공

사면 후 처음으로 전북을 찾은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 27일 "내년 지방선거에서 국민의힘 광역단체장을 '제로(0)'로 만들겠다"고 다짐했다.

조 원장은 이날 오후 고창군 해리면 책마을해리에서 전북지역 당원과 지지자들을 만나 간담회를 가졌다.

조 원장은 "사면 복권을 도와주신 분들에게 인사를 드리러 왔다"며 고개를 숙였다.

이어 국민의힘을 겨냥해 "극우정당 해체를 위해 최선을 다하겠다"며 "다음 총선에서 국민의힘 의석수를 절반 가까이 줄이고, 내년 지방선거에선 (국민의힘) 광역단체장은 제로로 만들 것"이라고 강조했다.

앞서 이날 오전 조 원장은 당 1호 단체장을 배출한 전남 담양을 찾아 정철원 담양군수를 만났다. 그는 이 자리에서 "호남에서 건전한 경쟁이 벌어져 유권자 선택지가 있었으면 좋겠다. 당만 보고 찍는 게 아니라 후보의 능력과 자질, 정책을 보고 찍어야 호남 전체에 도움이 된다"고 말하기도했다.

조 원장은 고창 일정을 마치고 전주로 이동해 김용택 시인, 이종민 전북대 명예교수, 이남호 전북연구원장 등과 차담을 하고 지역 문화기획자와의 차담회에 참석했다.

이어 28일 오전엔 전북일보를 비롯한 언론사 개별 인터뷰를 한 뒤 오후에는 익산으로 가 나상호 원불교 교정원장을 만날 예정이다.

