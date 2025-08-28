전북 찾은 조국 '자중론'에 "저는 정치인" 정면돌파

호남일정 정치행보 자중론에 "정치인 책무는 공백 메우는 것" 입장 전환

내년 지방선거 반드시 출마…당 전략적 필요에 맞는 곳에서 역할 다할것

청년·여성 중용, 불평등 해소 핵심 의제로…지선 아젠다 제시 '민생 강화'

28일 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 전북일보를 찾아 인터뷰를 진행하고 있다,/사진=김지원 기자

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 28일 전북을 찾은 가운데 더불어민주당 일각에서 제기되고 있는 ‘자중론’에 대해 정면돌파의 자세로 전환했다.

그동안 조 원장과 혁신당 측은 “(사면복권에)도움을 많이 받았으니 감사하는 인사차원의 사람 도리”라며 정치행보 확대 해석에 대해 경계했지만, 이날 “정치인의 책무는 공백을 메우는 것”이라며 사실상 입장을 바꿨다.

조 원장은 이날 전북일보와의 인터뷰에서 “8개월간 부재했던 만큼 일부에서 보시기에 행보가 빠르다고 느낄 수 있다”면서도 “정치인이 비판이 두렵다고 방 안에만 머무는 것은 책임 방기”라고 했다.

이어 “비난을 감수하더라도 현장에 나가 당과 유권자에 책임을 다하겠다”며 “진보 진영 성장에 저의 행보가 도움이 될 것”이라고 자중론에 맞섰다.

그러면서 조 원장은 자신의 정치 행보를 ‘창조적 파괴’로 규정하며 민주당의 독점 구도에 도전장을 내밀었다.

그는 “기업이 새로운 상품의 등장에서 긴장과 혁신을 맞듯 정치도 경쟁이 있어야 발전한다”며 “조국혁신당 존재 자체가 민주당을 긴장시키고 변화시키는 동력”이라고 말했다. 그러면서 “진보 진영이 건강해지려면 견제와 경쟁이 불가피하다. 그 점을 내년 지방선거에서 증명하겠다”고 덧붙였다.

내년 지방선거 출마도 공식화했지만 지역은 특정하지 않았다. 조 원장은 “11월 전당대회 이후 당의 전략적 필요에 맞는 곳에서 의미 있는 선택을 하겠다”며 “아직 지역을 정하지 않았지만 내년 지방선거를 회피하지 않고 반드시 출마해 역할을 하겠다”고 밝혔다.

공천 기준에 대해서는 “청년·여성 등 새 얼굴을 적극 중용하고, 무소속·민주당 출신 등 지역에서 검증된 인물도 균형 있게 세우겠다”며 “무엇보다 사회 불평등 해소를 핵심 의제로 삼겠다”고 했다. 그는 “자산·소득 격차, 일자리·주거·육아·돌봄 문제가 심각하다. 이를 지방선거 아젠다로 제시해 민생을 강화하겠다”고 했다.

조 원장은 자신 스스로를 야구에서 ‘좌완 파이어볼러’로 비유하며 민주당과의 역할 분담도 설명했다. 그는 “중도보수라 밝힌 민주당은 우완 투수가 많지만 그것만으로는 극우를 이길 수 없다”며 “혁신당은 직설적이고 강한 메시지를 던져 극우세력으로 점철된 국민의힘을 정면 돌파하겠다. 좌·우가 균형을 이뤄야 진보 진영이 승리할 수 있다”고 했다.

끝으로 조 원장은 “민주당도 혁신당의 행보를 단순히 견제의 눈으로만 보지 말고 긴 안목에서 바라봐야 한다”며 “창조적 파괴를 통해 진보 전체가 더 건강해질 것”이라고 강조했다.

