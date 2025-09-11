이전기사
전북일보로고

김관영 지사 “새만금공항 중단 안 돼…항소해 정당성 입증할 것"
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-11 20:01 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반
보도자료

김관영 지사 “새만금공항 중단 안 돼…항소해 정당성 입증할 것"

이준서 웹승인 2025-09-11 17:30 수정 2025-09-11 17:37

법원 취소 판결에 “도민 뜻·균형발전 약속에 반하는 결정” 유감
“국가기간 인프라로 흔들림 없는 추진 필요”…방조제 지연 사례 언급

image
김관영 지사. /전북일보 자료사진

김관영 전북특별자치도지사가 서울행정법원이 새만금국제공항 기본계획 취소 소송에서 원고 승소 판결을 내린 데 대해 “도민의 뜻과 국가 균형발전 약속에 정면으로 반하는 결정”이라며 강한 유감을 표했다.

김 지사는 11일 입장문을 통해 “전북자치도는 국토교통부와 즉시 협력해 항소 절차에 돌입하고 항소심을 통해 새만금국제공항의 필요성과 정당성을 반드시 입증하겠다”고 밝혔다.

그는 새만금국제공항에 대해 “수도권에 집중된 하늘길을 전북에도 열어주는 시작점이자 새만금 개발의 핵심 동력”이라고 규정하며 “국가기간 인프라로서 중단은 있을 수 없다”고 강조했다.

이어 “새만금국제공항은 도민의 간절한 염원이자 우리 세대가 반드시 완수해야 할 과제”라며 “지속가능한 전북의 미래를 위해 법적 분쟁은 조속히 종식돼야 하고 사업은 차질 없이 추진돼야 한다”고 덧붙였다.

김 지사는 특히 1991년 착공한 새만금방조제 물막이 공사가 각종 소송과 갈등으로 15년 넘게 지연됐던 사례를 언급하며 “같은 시행착오를 반복해선 안 된다. 흔들림 없는 추진과 정치권의 책임 있는 대응이 필요하다”고 말했다.

끝으로 김 지사는 “지금이야말로 전북이 하나로 뭉쳐야 할 때”라며 “정부와 국회, 지역사회가 함께 목소리를 내야 한다. 도민의 뜻을 모아 모든 역량을 다해 반드시 해내겠다”고 호소했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#김관영 #새만금국제공항 #새만금 #전북자치도
이준서 imhendsome@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

연관기사

전주시 "새만금공항 기본계획 취소, 하계올림픽 유치 찬물⋯정상 추진해야" 새만금 공항 발목 잡은 법원 판결···지역사회 “국가가 책임져라” 더불어민주당 전북도당 "새만금공항 정상 추진에 전 당력 모을 것" [해설]새만금국제공항 좌초 위기…전북도·정치권 강력 대응 불가피 법원 "새만금신공항 기본계획 취소해야" 전북 신공항 연내 착공 차질

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr