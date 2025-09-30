[기고]스마트농업 현장의 과제와 청년농 육성의 절실성

김동인 농어촌공사 전북본부장

김동인 농어촌공사 전북본부장

미래 세대를 위한 자원보존과 식량 안보를 위한 목적에서라도 농업은 지속되어야 하며, 우리 농업이 지속 가능성을 확보할 수 있는 해법은 기술혁신뿐이다. 그 중심에 스마트농업이 있다. 그러나 첨단기술의 발전에도 불구하고 현장에서 체감하는 변화는 아직 미흡하다. 기술을 안정적으로 농업 현장에 안착시키기 위해서는 해결해야 할 과제가 여전히 많으며, 이를 주도할 주체 역시 절실하다. 바로 이 지점에서 청년농의 중요성이 부각된다.

우선, 기술 격차가 가장 큰 문제다. 스마트농업은 단순히 장비를 도입하는 것으로 끝나지 않는다. 센서와 IoT 장비가 수집한 데이터를 분석하고, 이를 바탕으로 최적의 경영 의사결정을 내릴 수 있는 융합 역량이 필요하다. 농민 개개인의 학습·적용 능력 차이는 기술 확산의 속도를 좌우한다.

또 다른 문제는 경제성이다. 스마트농업은 막대한 초기 투자에도 불구하고, 농산물 가격 변동에 따라 수익이 불안정하다면 현장에서는 도입을 주저할 수밖에 없다. 따라서 기술 확산을 위해서는 단순 보조금 지원을 넘어 안정적인 판로 확보, 계약재배 확대, 유통구조 개선과 같은 시장 기반의 대책이 병행되어야 한다.

이러한 난제를 풀어낼 열쇠는 결국 사람에게 있다. 특히 청년농은 스마트농업의 미래를 열어갈 핵심 주체다. 디지털 환경에 익숙한 청년 세대는 데이터 분석과 온라인 마케팅에 강점을 가지고 있으며, 새로운 기술을 거부감 없이 수용한다. 이들은 단순한 세대 교체 인력이 아니라 농업의 이미지를 ‘고된 일자리’에서 ‘첨단 산업’으로 바꾸는 동력이 될 수 있다. 이는 농촌의 일자리 창출, 지역사회 활력 증진, 나아가 농촌 인구 구조 개선에 직접적으로 기여할 수 있다. 특히 디지털 기술을 기반으로 한 농업은 농산물의 품질을 표준화하고, 온라인 유통 채널과의 연계를 강화하여 판로를 다변화하는 효과를 낸다. 이러한 변화는 농촌의 경제적 자립을 높이고, 청년 세대가 농업을 미래 산업으로 인식하도록 돕는 긍정적 신호로 작용한다. 청년농의 창의적 시도와 혁신적 경영은 농업의 사회적 가치를 높이고, 나아가 도시 청년들의 귀농·귀촌을 유도하는 긍정적 파급효과를 낳는다.

따라서 청년농이 안정적으로 정착하기 위해서는 정책적 지원의 두께와 연속성이 중요하다. 현재 정부가 추진 중인 청년창업농 지원사업, 스마트팜 혁신밸리, 임대형 스마트팜은 의미 있는 출발점이다. 그러나 초기 창업자금 지원만으로는 부족하다. 농지 확보, 주거 안정, 경영기술 교육, 멘토링, 판로 개척까지 연결되는 패키지형 지원이 필요하다. 더 나아가, 실패 이후에도 재도전할 수 있는 제도적 안전망이 뒷받침되어야 한다.

농업은 ‘지켜야 하는 산업’에서 ‘투자할 가치가 있는 산업’으로 전환하기 위한 첫걸음은 청년들의 적극적 육성이다. 청년 세대가 스마트농업을 통해 새로운 농업의 미래를 열어간다면, 우리 농업은 위기를 넘어 기회의 시대를 맞이할 수 있을 것이다.

김동인 농어촌공사 전북본부장

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지