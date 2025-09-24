전주 컨벤션센터 '첫삽'⋯마이스 복합단지 속도

2028년까지 3000억 투입, 지하 1층~지상 4층 규모 건립

호텔·판매시설 동시 완공 목표⋯문화시설도 속속 착공

전주컨벤션센터 기공식이 24일 전주종합경기장 부지에서 열렸다. /전주시

옛 전주종합경기장 부지에 들어서는 전주컨벤션센터가 마침내 첫 삽을 떴다.

전주시는 24일 전주종합경기장 부지에서 우범기 전주시장, 김관영 전북도지사, 정준호 롯데쇼핑 대표 등이 참석한 가운데 마이스 복합단지 핵심 인프라인 전주컨벤션센터 건립을 위한 기공식을 가졌다.

전주컨벤션센터는 2028년 말까지 전주종합경기장 부지에 약 3000억 원을 투입해 지하 1층, 지상 4층 규모로 건립한다. 이곳에는 1만㎡ 규모 전시장과 2000명 이상 수용 가능한 대회의실, 22실 규모 중소회의실 등을 갖춘다. 건물 외부에는 1만㎡ 규모 다목적광장을 조성한다.

전주시는 전주컨벤션센터의 필수 지원시설인 호텔, 판매시설도 컨벤션센터와 함께 준공되도록 민간사업자인 롯데쇼핑과 적극 협조할 방침이다. 호텔, 판매시설의 경우 현재 실시설계가 진행 중이다.

이 밖에 전주종합경기장 부지에는 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관, 전주 덕진권역 도시재생 거점시설(G-타운), 전주시립미술관 등 문화시설도 속속 들어설 예정이다.

최근 첫 삽을 뜬 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관은 2027년까지 국비 247억 원 등 총 403억 원을 들여 전주종합경기장 야구장 부지에 지하 1층, 지상 2층 규모로 건립한다. 건물 지하 1층에는 공공 콘텐츠를 오감으로 체험하는 주제전시관, 국내외 미디어 콘텐츠를 선보이는 기획전시실, 몰입영상관(5면)을 갖춘다. 건물 지상 1층에는 매표소와 카페, 지상 2층에는 사무공간과 콘텐츠 제작지원실을 마련한다.

AI를 활용해 디지털 문화콘텐츠를 제작하는 G-타운은 내년 착공을 목표로 관련 절차를 밟고 있다. G-타운은 전주종합경기장 부지에 472억 원을 투입해 지하 1층, 지상 4층 규모의 AI 중심 문화콘텐츠 개발·체험공간을 조성하는 내용이다. 이곳에는 관련 기업 입주·지원 공간도 들어선다.

김관영 지사는 "전주컨벤션센터는 14개 시군을 잇는 전북 미래 성장 동력이 될 핵심 인프라"라며 "컨벤션센터가 대한민국 마이스산업의 새로운 중심축으로 우뚝 서길 기대한다"고 밝혔다.

우범기 시장은 "전주컨벤션센터는 전주의 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 중요한 거점이 될 것"이라며 "지난 반세기 이상 전주의 심장부였던 전주종합경기장 일대를 마이스 복합단지로 탈바꿈해 나가겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지