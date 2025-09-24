남원 서남대 폐교 부지 ‘전북대 글로벌캠퍼스’ 활용 확정

기재부, 교육부, 전북대, 남원시 국공유재산 활용 협의 완료

내년 외국인 캠퍼스 개교 박차…폐교 부지 혁신모델로 거듭

기획재정부, 교육부, 전북대, 남원시는 24일 서울 광화문 교보빌딩에서 구 서남대 폐교 부지를 전북대 글로컬캠퍼스로 활용하기 위한 공식 협약을 체결했다.(왼쪽부터 임기근 기획재정부 2차관, 최경식 남원시장, 양오봉 전북대 총장, 최은옥 교육부 차관). /전북대 제공

남원 서남대학교 폐교 부지에 전북대학교 남원글로컬캠퍼스 조성이 확정됐다.

기획재정부, 교육부, 전북대, 남원시는 24일 서울 광화문 교보빌딩에서 구 서남대 폐교 부지를 전북대 글로컬캠퍼스로 활용하기 위한 공식 협약을 체결했다.

폐교된 남원 서남대 부지를 재생시켜 지역 상생의 마중물로 조성하겠다는 취지로 내년부터 운영이 예정된 전북대 남원 글로컬캠퍼스 개교가 본격 궤도에 올랐다.

전북대는 지난 2023년 12월 교육부의 ‘글로컬대학30’ 사업에 선정되면서 서남대 폐교 부지를 재생시켜 전북대학교 남원캠퍼스를 구축하겠다는 계획을 내놓았고, 이어 남원시가 소유하고 있는 서남대 부지와 국유지와의 교환의 방식을 제안함으로써 행정절차가 본격화됐다.

이어 국유재산을 총괄하는 기재부 및 교육부와 전북대, 남원시가 긴밀히 협의한 끝에 이번에 부지교환을 위한 4자 협약이 성사됐다. 이후 올해 말까지 감정평가와 소유권 이전 등기 등 부지교환 관련 절차가 모두 마무리될 예정이다.

이번 협약에 따라 기획재정부는 국유재산의 가치를 높이고 지역경제 활성화 및 교육여건 개선을 위해 남원시와 국·공유재산을 교환하는 방식으로 구 서남대 부지를 확보하고, 이를 교육부가 전북대 남원글로컬캠퍼스 구축에 활용할 수 있도록 할 계획이다.

교육부는 이 캠퍼스가 대학과 지역이 상생·발전하는 혁신모델로 정착할 수 있도록 지원하고, 전북대는 지역수요에 맞는 인재를 양성하고 지역 정주로 이어지게 해 대학-지역 상생 및 지역소멸 방지에도 기여할 방침이다. 남원시는 캠퍼스 조성과 운영이 원활히 이뤄지도록 생활 인프라와 정주 여건 개선에 적극 나서기로 했다.

이번 협약은 자칫 지역 공동화의 산물로 전락할 뻔 한 지역 폐교가 혁신을 통한 지역 상생의 마중물로 변화하는 첫 출발점이라는 데 의미가 있다.

양오봉 총장은 “이번 협약은 남원글로컬캠퍼스가 지역과 세계를 잇는 교육 거점으로 성장하는 중요한 이정표”라며 “대학과 지역이 함께 살아가는 새로운 상생모델을 반드시 만들어내겠다”고 밝혔다.

