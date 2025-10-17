AR로 되살아난 익산 미륵사⋯디지털 복원 체험 안내센터 운영

익산시·국가유산청, 미륵사 디지털 복원 체험 안내센터 운영

미륵사 중문 증강현실로 디지털 복원한 실감형 체험 콘텐츠

익산 미륵사지 전경/사진 제공=익산시

익산 미륵사 디지털 복원 체험 안내센터 리플릿/사진 제공=익산시

익산 미륵사 디지털 복원 체험 안내센터 리플릿/사진 제공=익산시

세계유산인 익산 미륵사지가 증강현실로 되살아난다.

17일 익산시는 국가유산청 국립문화유산연구원(원장 임종덕)과 함께 세계유산인 미륵사지 현장에서 미륵사 디지털 복원 체험 안내센터를 2026년 2월 8일까지 운영한다고 밝혔다.

이는 미륵사의 중문(동원·중원·서원)을 증강현실(AR)로 디지털 복원해 현장에서 직접 보고 체험할 수 있도록 한 실감형 체험 콘텐츠다.

미륵사는 7세기 백제 무왕 때 왕실의 안녕과 중생의 불도를 기원하며 창건됐으며, 3개의 탑과 금당, 승방, 강당이 각각 짝을 이뤄 동·서로 나란히 배치된 3탑 3금당의 독특한 형식을 지녔다. 현재는 국보 익산 미륵사지 석탑이 남아 있다.

국립문화유산연구원은 2008년부터 진행해 온 미륵사 고증 연구 결과를 바탕으로, 미륵사의 동·서원 중문은 단층 건물의 형태로, 중원 중문은 2층 규모의 평공포와 하앙구조의 두 가지 모습으로 디지털 복원했다.

평공포는 보 방향과 도리 방향의 구조부재가 십자형으로 짜여 만들어진 공포가 상부를 지지하는 일반적인 구조이고, 하앙구조는 백제에서 많이 사용했을 것으로 추정되며 경사를 가진 하앙이라는 구조부재가 상부를 지지하는 구조다.

참가자들은 태블릿 컴퓨터(PC)와 안경처럼 눈에 착용하는 스마트 글라스를 사용해 미륵사 중문의 디지털 복원 과정을 담은 만화 영화(애니메이션)를 시청한다. 또 각 건축 부재에 대한 설명과 함께 확대·축소·회전 기능으로 건축물 곳곳을 살펴볼 수 있다.

이와 함께 증강현실 속 미륵사를 배경으로 사진을 찍어 전자우편으로 전송하거나, 사계절 배경을 적용해 보는 등 미륵사의 다채로운 매력을 한자리에서 체험할 수 있다.

미륵사 중문 디지털 복원 체험은 매주 화요일부터 일요일까지 1일 6회 무료로 진행되며, 회차당 30명씩 참여할 수 있다. 참여 신청은 현장 접수(회차당 5명) 또는 온라인 접수(회차당 25명)로 가능하다.

온라인 접수는 네이버에서 미륵사 디지털 복원 체험 안내센터 검색 후 예약 누리집에서 하면 된다. 더욱 자세한 내용은 전화(063-838-3755)로 문의하면 안내받을 수 있다.

시와 국립문화유산연구원은 이번 운영 결과를 토대로 개선 작업을 거쳐 미륵사 디지털 복원 체험 안내센터를 지속 운영한다는 계획이다. 아울러 미륵사 중문을 시작으로 첨단기술과 국가유산을 결합한 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

이를 통해 앞으로도 국가유산에 대한 지속적인 학술 고증과 더불어, 누구나 국가유산을 생생하게 체험할 수 있는 K-디지털 콘텐츠를 확산해 나간다는 방침이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지