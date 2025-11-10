군산 함성스포츠클럽, 찾아가는 디지털 스포츠 체험 ‘인기’

오는 12월말까지 주말 롯데물, 주중 복지관 및 학교 등에서 운영

군산 함성스포츠클럽이 찾아가는 디지털 스포츠 체험 프로그램을 오는 12월까지 운영한다./사진제공=함성스포츠클럽

문체부 지정스포츠클럽인 군산 함성스포츠클럽이 이동형 디지털 장비와 전문 지도자를 활용한 ‘찾아가는 디지털 스포츠 체험 프로그램’을 운영, 호응을 얻고 있다.

오는 12월까지 운영되는 이 프로그램은 지역자율형 생활체육사업으로 추진됐다.

이 사업은 지역주민들과 관광객이 많이 찾는 현장에 직접 찾아가 AI 체형분석과 XR·AR·VR 기반 스포츠 체험을 제공하는 미래 체육 체험 프로그램 이다.

프로그램은 주말에는 군산 롯데몰에서, 주중에는 사회복지시설·도서벽지 학교·군산시 주요 관광지 등에서 진행된다.

이 프로그램을 통해 군산을 찾은 관광객과 시민들은 쇼핑 및 여가를 동시에 즐기며, 미래 체육을 체험하는 특별한 시간을 경험할 수 있다.

여기에 주중에는 사회복지시설 등을 직접 방문해 이동형 디지털 스포츠 체험 교실을 운영함으로서 이동이 어려운 시민과 학생들도 손쉽게 AI 기반 체형분석 및 데이터 운동을 체험할 수 있다.

참여자는 현장에서 디지털 스포츠를 체험하고 스마트폰으로 개인 체형분석 리포트를 받아볼 수 있다.

특히 체험 중간에 현장 이벤트와 군산 특산품 증정, 미니 커뮤니티 대회가 함께 열려 참여형·소통형 미래형 체육복지 모델로 발전하고 있다.

강선영 대표는 “이동이 어려운 분들도 디지털 체육의 혜택을 누리도록 군산 전역을 찾아가고 있다”며 “특히 주말 롯데몰 프로그램은 스마트 운동 도시 군산의 상징이 될 것”이라고 말했다.

한편 함성스포츠클럽은 이번 사업을 통해 도심과 농촌•관광지와 복지시설을 잇는 ‘스마트 체육복지 네트워크’를 구축하며, 군산 시민과 관광객 모두가 디지털 체육문화를 즐길 수 있는 전국 최초의 도시형 모델을 만들어가겠다는 방침이다.

군산=이환규 기자

