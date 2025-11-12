이전기사
임형택 조국혁신당 익산위원장, 최고위원 출마 선언…"혁신을 혁신할것"
UPDATE 2025-11-12 16:05 (Wed)
임형택 조국혁신당 익산위원장, 최고위원 출마 선언…“혁신을 혁신할것”

백세종 웹승인 2025-11-12 14:36 수정 2025-11-12 14:36 
23일 최고위원 2명 선출…“최고위원, 국회의원이나 수도권 중심으로 편중돼선 안돼”

12일 전북도의회 브리핑룸에서 최고위원 출마 회견을 하는 조국혁신당 임형택 익산위원장. /백세종 기자

조국혁신당 임형택 익산시 공동지역위원장은 17일 오전 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 당 최고위원 후보 출마 선언 기자회견을 갖고 “지역부터 정치혁신을 실천하고 있는 제가 당 최고위원이 된다면 혁신을 혁신할 것”이라고 밝혔다.

당대표와 함께 내년 지방선거까지 선거체제를 이끌 혁신당의 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출 2명, 임명 1명 등 5명으로 구성된다.

혁신당은 23일 전당대회에서 당대표와 최고위원 2명의 선출 결과를 발표할 예정이다. 현재 당 대표는 조국 비상대책위원장이 단독 출마했고 최고위원에는 임 위원장 등 4명이 출마했다. 투표는 21일부터 23일까지 당원 70%, 대의원 30% 비율로 온라인상에서 실시된다.

임 위원장은 “나머지 3명의 후보를 제외하고 지역에서 최고위원에 출마한 후보는 저밖에 없다”며 “최고위원 구성은 서울과 경기 또는 국회의원 중심으로 편중되선 안된다”면서 당원들의 지지를 호소했다.

그러면서 그는 △뉴민주주의를 실천하는 정당혁신 △당원과 시민에 의한 공천혁신 △돈과 정보, 조직 격차를 해소하는 정치혁신 △사회권 선진국으로 대한민국 혁신 등 4대 혁신 공약을 내놨다.

 

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

백세종 103bell@jjan.kr
