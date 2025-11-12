"동양인 비하"vs"의도 없어"⋯전북 외국인 코치 손동작 논란

지난 8일 전북 ‘우승 대관식’ 대전 경기 손동작 논란 불거져 심판협의회 “인종차별 행위"vs전북 구단 “전혀 의도 없어”

문제가 된 전북 타노스 코치의 손동작. 연합뉴스 제공

2025 K리그1 챔피언 전북현대모터스FC 외국인 코치의 경기 중 손동작이 인종차별 의혹을 받고 있다. 전북은 인종차별과 관련 없다는 입장이지만, 한국프로축구심판협의회(이하 협의회)는 국제축구연맹(FIFA) 제소를 예고했다.

협의회는 12일 공식 성명서를 통해 전북 타노스 코치가 심판인 김우성 주심을 향해 인종차별 행위 및 비하 발언을 한 사건이 발생했다고 밝혔다.

문제는 전북의 우승 대관식 날인 지난 8일 전북과 대전의 경기에서 불거졌다.

타노스 코치는 대전의 핸드볼과 전북에 페널티킥을 주는 판정이 이뤄지는 과정에서 주심에게 항의하면서 경고를 받았다. 비디오판독(VAR) 온필드리뷰를 통해 페널티킥이 선언됐으나 흥분을 가라앉히지 못하고 퇴장당했다. 타노스 코치는 양 검지로 눈 쪽을 가리켰다. 이 행위가 동양인 비하 행위라는 게 협의회의 주장이다.

협의회는 “본 행위는 심판 개인에 대한 모욕을 넘어, 축구계 전체의 윤리 및 인권 존중 원칙을 심각하게 훼손하는 중대한 사안이다”면서 “심판의 인종, 출신, 외모 등을 근거로 한 언행 및 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다”고 강조했다.

그러나 전북은 타노스 코치의 손동작은 판정에 대한 항의로 ‘당신도 보지 않았느냐’는 취지일 뿐 인종차별 의도는 전혀 없었다고 설명했다.

전북 관계자는 “심판에 대해 ‘당신이 눈으로 보지 않았는가?’라는 의미였다. 구단은 심판진이 우리 팀에 대한 오해를 풀길 바란다. 연맹에는 타노스 코치의 사실 확인 의견을 바탕으로 잘 소명할 예정이다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

