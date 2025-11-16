전주 ‘올림픽데이런’ 2036 하계올림픽 유치 향한 질주

전주월드컵경기장서 전국 각지 6000여명 하프코스 등 참가

전북특별자치도는 ‘올림픽데이런 2025 in 전주’를 16일 전주월드컵경기장 일원에서 전국 각지에서 모인 6000여명의 참가자와 함께 진행했다. /사진=전북도

전북특별자치도는 ‘올림픽데이런 2025 in 전주’를 16일 전주월드컵경기장 일원에서 전국 각지에서 모인 6000명의 참가자와 함께 진행했다.

올림픽데이런은 국제올림픽위원회(IOC)가 공식 인증한 국내 유일의 올림픽 행사다.

전북자치도와 대한체육회, 전주시가 공동 주관하며 IOC 창설일(6월 23일)을 기념해 올림픽 정신을 확산하는 글로벌 캠페인이다.

국내에서는 그동안 서울에서만 4차례 개최됐으며 이번 대회는 처음으로 지방에서 열렸다.

이번 대회는 서울 중심의 스포츠 행사를 넘어 전주 하계올림픽 유치에 대한 전북의 확고한 의지를 바탕으로 지방도시의 역량을 전국에 선보이기 위해 마련됐다.

대회는 하프코스, 10km, 5km 세 종목으로 구성돼 오전 9시부터 순차적으로 진행됐다.

접수 시작 직후 6000명 참가자 전원이 조기 마감될 정도로 높은 관심을 받았으며 20~40대 청년층이 90% 이상을 차지했다.

이는 전주의 활기찬 도시 이미지와 국제 스포츠 행사 운영 역량을 함께 보여준 자리였다.

안전한 행사 운영을 위해 전북도는 전주시, 경찰청, 대한체육회 등과 5차례 협의회를 열고 현장 실습과 합동 점검을 병행했다.

경찰과 자원봉사자, 공무원 등 380여 명이 교통과 안전관리를 담당했고 전북대학교 간호학부·운동처방학과, 전주대학교, 완주소방서 등과 연계한 의료 대응 체계를 마련해 참가자의 건강과 안전을 지켰다.

문화 프로그램도 다양하게 마련됐다.

합굿마을의 사물놀이패와 전주시 35개 동 자생단체의 거리응원이 코스를 따라 이어졌으며 모던국악프로젝트 ‘차오름’의 무대와 전주 출신 가수 휘인의 축하공연은 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

부대행사로는 올림픽 종목 체험 부스, 팬사인회, 완주 인증 포토존 등도 운영돼 참가자 만족도를 높였다.

교통통제에 따른 시민 불편을 줄이기 위한 사전 안내도 철저히 이뤄졌다.

시내·마을버스 22개 노선을 조정하고, 시외·고속버스 임시승강장을 마련했다.

실시간 내비게이션 우회 안내, 누리집 배너, SNS 홍보, 안전안내 문자 발송, 종교시설과 공동주택 현장 방문 안내 등 온·오프라인 홍보를 병행해 도민들의 자발적 협조를 이끌어냈다.

이번 대회는 단순한 러닝 행사를 넘어 ‘K-스포츠’와 ‘K-문화’가 결합된 전국민 참여형 축제로 발전했다.

전국에서 모인 참가자들이 전주를 함께 달리며 올림픽 유치에 대한 열망을 공유했고, 이는 전주의 문화적 경쟁력과 국제 스포츠 도시로서의 가능성을 확인하는 계기가 됐다.

전북도는 이번 대회 운영 경험과 도민들의 자발적 참여를 바탕으로, 국제 스포츠 대회 유치에 필요한 기반을 체계적으로 다져갈 계획이다.

김관영 지사는 “이번 올림픽데이런은 전주 하계올림픽 유치를 위한 도민의 열망과 전북의 비전을 전국에 알리는 출발점”이라며 “국민과 함께 그 꿈을 향해 나아갈 것이며, 전북이 세계를 향해 도약하는 데 더욱 힘을 모으겠다”고 말했다.

김영호 기자

