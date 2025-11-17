전주시, 내년 예산 2조 6606억 편성…올해보다 1.18% ↓

정주 여건 강화·민생 안정·미래 성장 동력 확보 등 방점

전주시청 청사 전경

전주시가 내년 예산안을 2조 6606억 원으로 편성해 전주시의회에 제출했다. 이는 올해보다 314억 원(1.18%) 줄어든 규모다.

내년도 예산안은 △미래 세대 투자 △민생 안정 △미래 성장 동력 확보 등을 구현하는 데 초점이 맞춰졌다.

분야별로 살펴보면 시는 정주 여건 강화를 위해 총 8874억 원의 예산을 편성했다. 청년 매입 임대주택(청춘별채) 공급 20억 원, 청년월세 지원 67억 원 등이다. 산업단지 전환 예산으로 전주산업단지 청년문화센터 건립 20억 원, 탄소산단 도시숲 조성 21억 원, 탄소산단 진입도로 4차로 건설 20억 원 등도 책정했다.

이와 함께 시는 기린대로 간선급행버스체계 구축 137억 원, 쑥고개로 확장 30억 원, 장기미집행 도시계획도로 보상 100억 원 등을 투입해 교통 인프라를 확충할 계획이다.

민생 안정을 위해서는 총 9672억 원의 예산을 세웠다. 지역화폐 발행 82억 원, 소상공인 카드 수수료 지원 29억 원, 공동근로복지기금 1억 원 등이다. 먹거리 통합지원센터 건립 32억 원, 농산물종합가공 기술 지원 9억 원, 농업기계임대사업소 분소 설치 20억 원 등도 포함됐다.

미래 성장 동력 확보를 위한 광역도시 기반시설 확충, 문화관광산업 지원에는 총 2197억 원을 투입한다.

마이스 복합단지 조성 303억 원, 호남제일문 복합스포츠타운 조성 142억 원, 독립영화의집 건립 등 글로벌 영화·영상도시 조성 293억 원, 한문화 산업 육성 102억 원, 관광거점도시 육성 70억 원 등이 대표적이다.

내년 예산안은 다음 달 전주시의회 정례회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

